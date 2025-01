Dom Paris Hilton zhorel na popol. Zverejnila srdcervúce video svojho spustošeného pozemku v Malibu

O svoj dom prišli okrem Paris Hilton aj viaceré známe osobnosti.

V Kalifornii stále zúria rozsiahle požiare, ktoré pripravili o domov viacerých ľudí. Medzi nimi sú aj viaceré hollywoodske celebrity. Americká modelka a herečka Paris Hilton na Instagrame zdieľala video jej zhoreného víkendového domu na pláži v Malibu.

„Stojím tu na mieste, ktoré kedysi bolo naším domovom, a zlomené srdce, ktoré cítim, je skutočne neopísateľné. Keď som prvýkrát videla tú správu, bola som úplne v šoku—nedokázala som to spracovať. Ale teraz, keď tu stojím a vidím to na vlastné oči, mám pocit, akoby sa moje srdce rozbilo na milión kúskov,“ napísala na sociálnej sieti.

Jej sídlo zhorelo do tla a po požiari zostali len ruiny. „Čo mi však láme srdce ešte viac, je vedomie, že to nie je len môj príbeh. Tak veľa ľudí stratilo všetko. Nie sú to len steny a strechy—sú to spomienky, ktoré z tých domovov robili skutočné domovy. Sú to fotky, pamiatky, nenahraditeľné kúsky našich životov,“ dodala známa hviezda.

Aktuálne zo Spojených štátov hlásia niekoľko obetí. Počet by mal ešte rásť. Povinne sa muselo evakuovať 80-tisíc osôb. O svoj dom prišli okrem Paris Hilton aj viaceré známe osobnosti.