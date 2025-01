Svoje výdavky okresali len na tie nutné. Oblečenie a kozmetiku nakupovať odmietajú.

Počas začiatku nového roka si mnohí dávajú novoročné predsavzatia. Na Tiktoku sa šíria videá zahraničných influenceriek, ktoré sa rozhodli, že v roku 2025 nebudú nakupovať. Na sociálnej sieti začal trendovať termín „No-Buy Year.“ Čo to znamená a aké nákupy majú povolené?

Ako píše portál Forbes, ľudia majú na dodržiavanie tejto výzvy rôzne dôvody. Reagujú tak na zdražovanie či recesiu. Mnohí mladí Američania si tiež berú na štúdium úver. Dlh im počas rokov narastá a tým, že si nebudú kupovať nepotrebné veci, ho budú môcť splatiť skôr.

Pravidlá tohto predsavzatia si môže každý upraviť podľa svojich potrieb. Tikrokerka Elysia Berman predstavila sledovateľom tie svoje. Výzvu skúsila už v minulom roku a teraz ju zdokonaľuje.

Podľa jej pravidiel si nesmie kupovať žiadne nové oblečenie, dekoratívnu kozmetiku, parfumy, šperky, technológie, dekorácie do bytu či knihy. Dopraje si však nové nechty či botox. Iné influencerky sa zasa rozhodli, že si raz do mesiaca môžu objednať jedlo a naďalej budú odoberať streamovacie platformy. A čo ty? Zapojíš sa do tejto novoročnej výzvy?