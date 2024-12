Luigi Mangione a P. Diddy sa nachádzajú v rovnakom väzení. Je považované za „peklo na Zemi“

Obaja sú uväznení v Metropolitan Detention Center (MDC) v New Yorku, ktoré je označované za jedno z najhorších v Spojených štátoch.

Prípad Luigiho Mangioneho sa dnes stal jedným z najdiskutovanejších. Po tom, ako 26-ročný mladík zastrelil generálneho riaditeľa najväčšej zdravotnej poisťovne v USA pred hotelom v New Yorku, sa len včera objavili informácie, že Luigi sa nachádza v rovnakom väzení ako P. Diddy.

Krátko po Luigiho zatknutí sa začali objavovať ľudia, ktorí si priali jeho slobodu. Na sociálnych sieťach sa rozšíril hashtag #FreeLuigi, pričom mnohí sa pokúsili ospravedlniť jeho čin tým, že možno chcel upozorniť na nefunkčný systém zdravotného poistenia v USA. Napriek tomu sa mladík musel dostaviť pred súd, kde čelí obvineniu z vraždy.

Zdroj: Instagram/@diddy

Tento štvrtok mal Luigi svoje prvé pojednávanie v jednej zo súdnych siení v New Yorku. Celý proces údajne trval len 15 minút a po jeho skončení bol odvedený do jednej z najznámejších väzníc v New Yorku, kde čaká na svoj verdikt aj P. Diddy, obvinený zo sexuálneho obchodovania a vydierania.

Obaja sú momentálne umiestnení v Metropolitan Detention Center (MDC) v Brooklyne, ktoré je podľa konzultanta federálnych väzníc Sama Mangela považované za najhoršiu väznicu v Spojených štátoch. Podľa informácií The Mirror zariadenie trpí obrovským nedostatkom personálu, financií a zápasí s nízkou hygienou a plesňami. Niektorí ho dokonca označujú za „peklo na Zemi“.

Luigi Mangione Zdroj: TASR/Pennsylvania Department of Corrections via AP

Mangel tvrdí, že MDC je najnebezpečnejšie nezabezpečené zadržiavacie centrum v krajine. Väzba však nie je jediná vec, ktorá týchto dvoch obvinených spája. Mangioneho právnička Karen Friedman Agnifilo je manželkou Marca Agnifila, jedného z advokátov P. Diddyho.