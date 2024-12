Ben Cristovao: Nechcem, aby si ľudia kupovali lístok na Eden preto, že mám s niekým feat. Raz som vyskočil z backstageu von oknom

Prvýkrát zažil slávu v roku 2009 vďaka speváckej súťaži Česko Slovenská SuperStar (neskôr sa stal aj porotcom), dnes už patrí medzi najznámejších a najpočúvanejších interpretov v Česku.

O tom, že Ben Cristovao (37) má jednoducho čoraz väčší hajp, svedčí aj to, že sa mu podarilo už trikrát vypredať pražskú O2 arenu a 7. júna zažije najväčší koncert svojej kariéry. Na Edene v Prahe ho privíta až 30-tisíc verných fanúšikov.

Spevák, raper, skladateľ, tanečník a vášnivý športovec (kedysi závodne snowboardoval, dnes robí súťažne brazílske džiu-džicu) v septembri vydal album Spektrum v netradične rockovom šate. Spolupracoval na ňom s viacerými cennými hosťami, napríklad s Davidom Kollerom z kapely Lucie alebo Richardom Müllerom.

Ben pre Refresher prezradil, kedy vydá ďalší album (bude to skôr, než si myslíš), odhalil pár vecí zo súkromia, ktoré si inak dôkladne stráži, a priblížil, aké bolo nakrúcanie s hollywoodskym hercom Michaelom Caineom (stretli sa vo filme Jan Žižka). Porozprával nám tiež historku, ako zneškodnil chlapíka, ktorý doňho rýpal na festivale.

V tomto článku si prečítaš: Čo najšialenejšie zažil na koncerte.

Ako mu raz jedno dievča zlomilo srdce.

Aký je jeho vysnívaný feat.

Ako sa skamarátil s Davidom Kollerom.

Aké rockové kapely má rád.

Prečo odmietol ponuku na zápas v organizácii Clash.

Už trikrát si vypredal pražskú O2 arenu. Aké to je vystupovať pred tak veľkým publikom prvýkrát a tretíkrát? Mal si už menší stres?

Po každom vystúpení v O2 arene to bolo lepšie, mal som to viac pod kontrolou. Prvýkrát som bol nadchnutý, bolo vo mne veľa emócií. Dostaneš pocit, že si kráľ, ale popritom zabudneš na isté veci, ktoré treba spraviť. Zároveň som sa snažil pri každom ďalšom koncerte v O2 arene si to viac užiť. Prestal som taktiež robiť veci, ktoré neboli pre tú šou nakoniec vôbec dôležité.

Učil som sa pracovať s tak veľkým publikom. Uvedomil som si napríklad to, že je tam veľký dozvuk. Kým dorazí to, čo poviem, až k ľuďom úplne vzadu, chvíľku to trvá. Preto musí človek dávať väčšie pauzy medzi tým, čo povie. Naučil som sa toho veľa a bol to zaujímavý proces.

Veľký dav ti zrejme zachutil, keďže v júni ťa čaká prelomový koncert na Edene pred zhruba 30-tisícovým davom. Čo môžu fanúšikovia čakať? Čím bude tento koncert výnimočný? Máš pripravenú nejakú špeciálnu šou?