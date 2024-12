Tipos v roku 2024 potvrdil svoje postavenie najväčšieho podporovateľa športu na Slovensku

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. v tomto roku partnersky podporila viaceré odvetvia slovenského športu a športové podujatia.

Po zmene akcionára, ktorým je od 1. januára 2024 Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, sa viac zameriava na pomoc pri vytváraní podmienok pre rozvoj talentovaných športovcov, pre upevňovanie zázemia profesionálov, ale aj na pomoc pri rozvíjaní športovej infraštruktúry.

K bratislavskej TIPOS ARENE pribudli v tomto roku ďalšie zimné štadióny, ktoré svoj rozvoj spojili s národnou lotériovou spoločnosťou. TIPOSBET ARENU nájdeš vo Zvolene, v Spišskej Novej Vsi a v Michalovciach. Ľadové plochy tam využívajú nielen hokejisti, ale i športujúca verejnosť.

Národná lotériová spoločnosť TIPOS, ktorá je dlhodobo najvýznamnejším podporovateľom slovenského športu, zaznamenala v roku 2024 v partnerstvách so športovými zväzmi, klubmi, ale i s jednotlivcami významný posun, ktorý smeruje k ďalšej spolupráci so slovenskými športovcami a funkcionármi. Slovenskí športovci sa mohli aj vďaka TIPOSu pripravovať na MS v hokeji, na futbalové EURO alebo na letnú olympiádu v Paríži. „Rok 2024 v TIPOSe by som v prvom rade nazval rokom nových partnerstiev a výziev, keďže sa nám podarilo naštartovať v oblasti športu celý rad nových partnerských spoluprác,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TIPOS Peter Deďo.

Zdroj: Tipos

TIPOS sa v roku 2024 stal generálnym partnerom Slovenského tenisového zväzu, Slovenskej basketbalovej asociácie pre extraligu mužov aj žien, generálnym partnerom Slovenského futbalového zväzu pre 3. ligu a Slovenského zväzu biatlonu. „Okrem toho sme ďalej pokračovali v už rozbehnutých partnerstvách so Slovenským olympijským a športovým výborom, Slovenským atletickým zväzom a Slovenským zväzom ľadového hokeja,“ povedal Peter Deďo. Dodal, že národná lotériová spoločnosť podporila v menšom rozsahu, či už darom, alebo pri organizovaní podujatí, činnosť menších športových zväzov – Slovenský zväz cyklistiky, Slovenskú gymnastickú federáciu, Slovenský zväz juda, Slovenský zväz kickboxu, Slovenský zväz bedmintonu a ďalšie. „Pokračovali sme a ďalej rozvíjali spoluprácu s našimi významnými individuálnymi športovcami ako Juraj Slafkovský, Matej Beňuš, Juraj Varga či bratia Žampovci,“ pripomenul generálny riaditeľ TIPOSu.

Zdroj: TIPOS

Národná lotériová spoločnosť sa tento rok partnersky podieľala aj na podujatiach, ktoré zviditeľnili Slovensko na športovej mape sveta nielen pre medzinárodnú účasť, ale aj pre ich tradíciu a vysokú úroveň. TIPOS spojil svoje meno s cyklistickými pretekmi Okolo Slovenska, s atletickým mítingom P-T-S, ale aj s Národným behom Devín – Bratislava.

Spoločnosť TIPOS sa po zmene akcionára, ktorým je od 1. januára 2024 Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, rozhodla v rámci ďalšieho rozvoja slovenského športu zamerať na podporu rôznych, aj menej komerčných športov. Rozloží tak svoje zdroje na viac subjektov v slovenskom športe namiesto toho, aby podporovala len jednu, komerčne atraktívnejšiu súťaž, akou je napr. Extraliga. „Chceme tak zviditeľniť značku TIPOS na športoviskách vo viacerých mestách a obciach. Preto sme podporili aj 3. futbalovú ligu s momentálne 33 mužstvami naprieč celým Slovenskom. Je dôležitým mostom medzi profesionálnym a amatérskym futbalom,“ dodal Peter Deďo.

V hokejovej sezóne 2024/2025 vyvrcholí päťročná spolupráca TIPOSu a Slovenského zväzu ľadového hokeja v najvyššej domácej hokejovej súťaži. „TIPOS sa v predchádzajúcich rokoch odprezentoval ako spoľahlivý generálny partner hokejovej TIPOS Extraligy. Aj vďaka tomu sa zvýšila jej komerčná hodnota a dnes o ňu majú záujem aj iní sponzori. Zároveň sa v aktuálnej hokejovej sezóne končí tento päťročný partnerský kontrakt,“ informoval generálny riaditeľ TIPOSu.

Hokej a TIPOS však budú mať k sebe blízko naďalej. Ako TIPOS ARENA je v súčasnosti známy bratislavský zimný štadión. Nové pomenovanie - TIPOSBET ARENA dostali tento rok ďalšie tri štadióny - vo Zvolene, v Spišskej Novej Vsi a v Michalovciach. Tieto športoviská využívajú nielen ligoví hokejisti, ale vo väčšej miere si ich užíva aj verejnosť, korčuliari.

Zdroj: TIPOS

Prepojenie TIPOSu so slovenským športom je viditeľné nielen na športoviskách, ale každý mesiac aj na obrazovkách verejno-právnej STVR v relácii TIPOS Športovec mesiaca. Ide o anketu, v ktorej hlasujú zástupcovia Slovenského športového a olympijského výboru, Slovenskej asociácie olympionikov a Športovej akadémie o najvýznamnejší športový výkon slovenských športovcov v konkrétnom mesiaci.

V roku 2024 spustil TIPOS podpornú kampaň, ktorá mala za cieľ upozorniť verejnosť na neželané následky nenávistných prejavov športových fanúšikov voči športovcom. Pod „Zásady správneho fanúšika“ sa mohli podpísať fanúšikovia i samotní športovci, ktorí sa tak prihlásili k fair-play v športe, k slušnému fandeniu bez „hejtu“ a k myšlienke, že v športe víťazí aj radosť zo samotného športu a pohybu.