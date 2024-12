V e-shope nájdeš domáce spotrebiče, športové vybavenie aj doplnky do domácnosti za zlomok ich pôvodnej ceny.

Po mimoriadne úspešnom Black Friday týždni Lidl pokračuje a svojich zákazníkov teší ďalšími atraktívnymi zľavami. Aby sme ti ušetrili čas, prescrollovali sme sa stovkami ponúk a vybrali sme pre teba atraktívne produkty, ktoré sa ti oplatí hodiť do košíka.

V ponuke nájdeš napríklad páperovú prikrývku za menej ako 30 €, mini reproduktor ideálny na silvestrovskú párty za 6 € či ultrazvukový aroma difuzér za menej ako 15 €. S nákupom príliš dlho neváhaj, zľavnený tovar v Lidli sa totiž zvykne veľmi rýchlo vypredať.

Uvedené ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa dostupnosť produktov môže meniť.

BOSCH Kuchynský robot

Výkonný kuchynský robot je skvelým pomocníkom do každej kuchyne. Vďaka silnému motoru so 4 rýchlosťami si hravo poradí aj s hutným a ťažkým cestom. Balenie obsahuje miesiaci hák, šľahacie a miešacie metly z nehrdzavejúcej ocele a nerozbitnú misku, ktorú môžeš dať aj do umývačky riadu.

Zdroj: Lidl

SILVERCREST® KITCHEN TOOLS Teplovzdušná fritéza

O výhodách teplovzdušnej fritézy ťa zrejme nemusíme presviedčať. Táto praktická kuchynská vychytávka umožňuje fritovanie bez dodatočného oleja či tuku pri teplote od 80 °C do 200 °C. Pripraviť si môžeš napríklad steak, kurča, hranolky, kuracie krídelká či pizzu.

Fritéza tiež disponuje 30-minútovým časovačom a automatickým vypnutím. Vyberateľný fritovací kôš s nepriľnavou vrstvou aj vkladacia mriežka sú vhodné do umývačky riadu, takže s údržbou fritézy budeš mať len minimálne starosti.

Zdroj: Lidl

Parná kefa Steam Genie Russell Hobbs

Potrebuješ si v priebehu niekoľkých sekúnd vyžehliť jemnú blúzku alebo saténovú sukňu? Parná kefa v praktickom dizajne si poradí s nepoddajnými záhybmi, ťažkými textíliami, ale aj s tými najjemnejšími látkami.

Vďaka technológii One-Temperature je bezpečná pre všetky látky vhodné na žehlenie. Použiť ju môžeš aj na čalúnený nábytok, závesy alebo matrace, ktoré ti dokonalo vyčistí – je totiž schopná zničiť až 99,9 % baktérií v priebehu 60 sekúnd.

Zdroj: Lidl

SILVERCREST® Bluetooth® mini reproduktor

Ak sa chystáš na silvestrovskú chatu, alebo akúkoľvek párty, tento mini reproduktor by v tvojej výbave rozhodne nemal chýbať. Reproduktor s funkciou true wireless stereo je kompatibilný so všetkými bežnými smartfónmi a tabletmi. Na jedno nabitie vydrží prehrávať hudbu po dobu až 15 hodín, potom si ho jednoducho nabiješ cez USB C.

Zdroj: Lidl

Wenko Univerzálny čistič okien 2 v 1

Umývanie okien nepatrí mezi naše obľúbené aktivity, no tento univerzálny čistič okien nám túto činnosť dokáže značne uľahčiť. Na výber sú funkcie čistenia a striekania a vďaka nádrži s objemom 110 ml pohodlne umyješ niekoľko okien naraz. Návleky sú vymeniteľné a údržba je jednoduchá, keďže sa dajú prať v práčke.

Zdroj: Lidl

SILVERCREST® Slúchadlá do uší True Wireless Bluetooth®

Hľadáš spoľahlivé bezdrôtové slúchadlá, no nechceš za ne dávať desiatky eur? Potom ti do pozornosti dávame tieto za necelých 12 €, ktoré spĺňajú všetko, čo od lacných, no kvalitných slúchadiel vyžaduješ.

Zdroj: Lidl

REMINGTON Žehlička na vlasy

Kvalitná žehlička na vlasy je must-have v kúpeľni nejednej z nás. Táto od značky Remington so zaoblenými rohmi je vhodná nielen na vyrovnávanie, ale aj na kulmovanie vlasov.

Žehlička disponuje keramickou vrstvou s pravými perlami pre až 8-krát hladší povrch a 5-krát dlhšiu životnosť v porovnaní so žehličkami s klasickým povrchom. Okrem toho iste oceníš digitálny displej, ktorý zobrazuje 10 možností nastavenia teploty od 150 do 235 °C.

Zdroj: Lidl

SANITAS Výhrevná deka

Vďaka tejto mäkučkej deke už nehrozí, že by ti v chladných dňoch bola zima. Podložka má až 6 teplotných stupňov a okrem toho disponuje funkciou automatického vypnutia po zhruba troch hodinách. Keďže je možné prať ju v práčke, je hygienická a nenáročná na údržbu.

Zdroj: Lidl

GRUNDIG Robotický vysávač

Kto by netúžil vrátiť sa po celom dni do dokonalo uprataného bytu? Vďaka tomuto praktickému pomocníkovi už nemusíš po práci zametať psie chlpy ani otrusinky, ktoré zostali pod stolom po raňajkách.

Robotický vysávač značky Grundig disponuje funkciou náhodnej trasy upratovania, sacím výkonom až 1 400 pa a nádobou na odpad s objemom 200 ml. Iste ťa poteší, že tento šikovný pomocník dokáže prekonávať prekážky do výšky až 1,5 cm, takže nemá problém s členitými priestormi či rôznymi podlahovými krytinami.

Zdroj: Lidl

SANITAS Inhalátor

Inhalátor naozaj nie je iba praktickou pomôckou pri detských chorobách. Tento prístroj by mal byť povinnou výbavou každej domácej lekárničky, keďže dokáže uľaviť pri mnohých dýchacích ťažkostiach. Či už ťa trápi suchý kašeľ, upchatý nos alebo sezónna chrípka, už niekoľko minút pravidelného inhalovania ti dokáže pomôcť.