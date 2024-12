Z New Yorku do Londýna za 54 minút? Elon Musk predstavil ambiciózny návrh tunelu za 20 biliónov dolárov

Elon Musk svojím odvážnym nápadom opäť upútal pozornosť.

Elon Musk predstavil ďalší ambiciózny projekt – tunel medzi USA a Spojeným kráľovstvom, ktorý by umožnil cestovanie z New Yorku do Londýna za neuveriteľných 54 minút, informuje Times Now News. Tento futuristický nápad, pôvodne odhadovaný na náklady vo výške 20 biliónov dolárov, vyvolal obrovský záujem verejnosti.

Musk na sociálnej sieti X (bývalý Twitter) vyhlásil, že jeho spoločnosť The Boring Company by tento projekt zvládla zrealizovať za tisíckrát nižšiu sumu.

The @boringcompany could do it for 1000X less money https://t.co/IXJY63xUCo — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2024

The Boring Company, ktorú Musk vlastní na 90 %, je známa svojimi hyperloop tunelmi, umožňujúcimi rýchle presuny elektromobilov Tesla a elektrických kapsúl rýchlosťou až 600 míľ za hodinu. Napriek Muskovej odvážnej prognóze by sa náklady stále pohybovali okolo 20 miliárd dolárov.

Projekt má podporu mnohých fanúšikov na sociálnych sieťach, ktorí ho vyzývajú, aby ho zrealizoval. Niektorí však zostávajú skeptickí, poukazujúc na to, že podobné projekty si vyžadujú obrovské investície a roky práce.

Napriek tomu je predstava cestovania medzi kontinentmi za pár minút fascinujúca a Musk opäť dokazuje, že jeho vízie nemajú hraníc. Či sa však tento ambiciózny plán zmení na realitu, zostáva otázkou času a financií.