Organizácia teambuildingu je výzvou, ktorá si vyžaduje premyslený prístup a dôkladné plánovanie.

Teambuilding je skvelý čas na to, aby si priniesol zamestnancom zábavu, oddych a posilnil ich tímového ducha. Firemný teambuilding by mal odrážať hodnoty a kultúru tvojej firmy. Vytvorili sme pre teba sprievodcu siedmimi krokmi, ako zabezpečiť, že tvoj firemný teambuilding bude nezabudnuteľný.

Zdroj: Unsplash

Ešte pred začatím organizovania firemného teambuildingu si musíš zodpovedať otázku, či sa do prípravy plánuješ ponoriť ty alebo nie. Ak nemáš zamestnancov, ktorí ti pripravia a vymyslia program, môžeš taktiež osloviť externú firmu na prípravu teambuildingu. V dnešnej dobe si málo firiem takzvane “robí všetko sama”. Samozrejme, že zamestnanci si nebudú variť večeru na firemný večierok sami, ale objednajú cateringovú spoločnosť. Dnes však nepotrebujú firmy myslieť len na catering či večierky. Do popredia sa dostávajú aj rôzne iné služby, ktoré si vedia firmy objednať. Napríklad najrýchlejšie rastúcim trendom je IT outsourcing. Prejdime však k naším krokom, ako zorganizovať nezabudnuteľný teambuilding.

1 krok: Výber dátumu firemného teambuildingu

Prvým krokom je stanovenie vhodného termínu. Pri výbere dátumu zohľadni viacero faktorov, ako:

dostupnosť zamestnancov

plánované firemné aktivity

sezónnosť.

Vyhni sa obdobiam, kedy majú zamestnanci časté dovolenky, ako napríklad letné prázdniny. Ak chceš zaistiť vysokú účasť, zváž krátky prieskum medzi zamestnancami.

Dátum by mal byť stanovený aspoň mesiac vopred, aby si každý mohol prispôsobiť svoj rozvrh.

2 krok: Výber miesta firemného teambuildingu

Miesto ti ovplyvní celkovú atmosféru teambuildingu. Prvým faktorom je možnosť vybrať medzi interiérovými a exteriérovými priestormi. Exteriérové lokality, chaty či parky napríklad v okolí lesa, sú ideálne pre outdoorové aktivity. Naopak, interiérové priestory ako hotely, konferenčné priestory alebo zábavné centrá sú vhodné v chladnejších mesiacoch. Nezabudni zohľadniť kapacitu, dostupnosť parkovania a možnosti stravovania.

3 krok: Téma a dekorácie

Zvoliť tému teambuildingu je veľmi dôležité. Výber témy tvorí atmosféru, odvíjajú sa od nej aktivity a celková estetika. Téma môže byť formálna (napríklad „Budúcnosť našej firmy“) alebo uvoľnená (napríklad „Cesta okolo sveta“). Dekorácie a detaily, ako sú tematické obrusy, farebné osvetlenie či rekvizity na fotenie, pomáhajú vytvoriť danú nezabudnuteľnú atmosféru. Pamätaj, že aj malé detaily môžu zanechať veľký dojem.

4 krok: Tvorba a rozposielanie pozvánok

Ak máš dátum, miesto a tému teambuildingu, je čas na tvorbu a rozposielanie pozvánok. Pozvánka je tvojou prvou príležitosťou nadchnúť zamestnancov pre pripravované podujatie. Mala by byť vizuálne atraktívna, informatívna, a mala by zahŕňať základné detaily:

dátum

miesto

čas

plánované aktivity

Ak máš pre podujatie určenú tému, prezentuj ju už v pozvánke, aby zamestnanci vedeli, čo môžu očakávať, prípadne ako sa obliecť. S pozvánkami sa vieš vyhrať. Môžeš vytvoriť pestrú pozvánku v Canve alebo Photoshope. Ak chceš využiť viac kreativity, vymysli videopozvánku, do ktorej môžeš natočiť krátke animované video. Takéto pozvánky sa väčšinou posielajú e-mailom.

5 krok: Výber darčekov

Darčekom sa poteší snáď každý. Darčeky pre zamestnancov sú krásnym spôsobom ako im poďakovať za ich prácu. Môžeš zvoliť drobnosti ako gravírované perá, firemné tričká či zápisníky s firemným logom. Súčasťou takmer každého firemného loga je ochranná známka, a tak pri objednávaní darčekov s firemným logom mysli na to, aby si použil správne logo. Ďalšie tipy na darčeky ktoré potešia každého sú termohrnčeky, praktické batohy a tašky, antistresové pomôcky či darčekové poukážky. Dôležité je, aby darčeky odrážali filozofiu tvojej firmy. Ak máš možnosť, zahrň ich balenie do tematického konceptu podujatia.

6 krok: Aktivity a cattering

Aktivity sú v podstate jadrom každého teambuildingu. Mali by byť navrhnuté tak, aby spájali zábavu s rozvojom tímovej spolupráce. Ak majú zamestnanci v obľube šport, určite sa potešia športovým aktivitám. Naopak niektorí, ktorí sa radi vzdelávajú, môžu oceniť kvíz, či rôzne prednášky buď na praktické témy ako investovať do kryptomien, alebo rôzne iné ako napríklad techniky zvládania stresu, či komunikačné zručnosti. Ďalej môžeš vyberať medzi kreatívnymi dielňami, escape room či dobrodružnými hrami. Závisí to od tebou vybraného miesta teambuildingu. Ak si nie si istý, čo by zamestnancov oslovilo, môžeš s niektorými zamestnancami konzultovať aktivity dopredu.

Nezabudnite na dobré a chutné jedlo, ktoré zamestnanci určite ocenia. Pokiaľ ide o catering, dôležitá je rozmanitosť chutí a diétnych požiadaviek zamestnancov. Zahrň možnosti pre vegetariánov, vegánov a ľudí s potravinovými intoleranciami. Bufetové stoly, finger food alebo tematické jedlá ti výrazne obohatia zážitok z teambuildingu.

7 krok: Fotograf či kameraman

Nezabudni zachytiť spomienky z firemného teambuildingu. Nájdi si profesionálneho fotografa alebo kameramana, ktorí zachytí tie najlepšie momenty. Môžeš ich pozvať na kľúčové aktivity, a stačí aj na pár hodín. Okrem klasických záberov z podujatia môžeš pripraviť aj kreatívny fotokútik, kde sa zamestnanci môžu zabaviť pri tematickom fotení. Ak sa teambuilding koná v otvorených priestoroch, často sa využíva pre zachytenie profesionálnych záberov fotogrametria. Vydarené zábery z dronu môžeš použiť do reklamy pre budúce ročníky firemných teambuildingov.

Dokonalý teambuilding si vyžaduje nie len čas na jeho prípravu, ale aj kreativitu. Ak však každý krok pripravíš s ohľadom na záujmy zamestnancov, výsledok bude stáť za to. Nech už plánuješ neformálne stretnutie na chate, alebo veľkolepý tematický večer, dôležité je, aby sa všetci cítili zapojení a odchádzali s úsmevom na tvári. S týmito siedmimi krokmi nezabudneš na nič dôležité, a vytvoríš teambuilding, na ktorý sa bude dlho spomínať.