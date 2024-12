Denisa zorganizovala koncert Tiny v Tipos Aréne: Nikdy som nezažila tak veľkú psychickú záťaž. Brala som to ako pôrod (Rozhovor)

Veľké akcie robí od roku 2016 a zatiaľ vypredala každú jednu.

Denisa Stankovičová vlastní agentúru Magic Event Production a okrem toho, že na všetky športové podujatia na Slovensku zabezpečuje hostesky, organizuje rozlúčkové zápasy pre slovenské hviezdy z NHL – Ľubomíra Višňovského, Mira Šatana, či Mariána Hossu. V portfóliu má však aj golfové turnaje a po novom vypredaný koncert Tiny v Tipos Aréne, ktorým si splnila sen.

Ako však sama vraví, aj toto si vypýtalo svoju daň. Pre vyčerpanie skončila niekoľko dní pred akciou na infúziách a často prežívala enormný stres. Občas si aj poplakala. V úprimnom rozhovore priblížila zákulisie organizácie tejto megalomanskej akcie a otvorene rozprávala aj o konkrétnych sumách.

Ďalej prehovorila o náročných začiatkoch, keď sa ju snažili potopiť konkurenčné firmy a prezradila zopár manierov známych osobností. Okrem toho povedala, aké bolo jej stretnutie so zahraničnými hokejistami zo zámorskej NHL, či s futbalovou hviezdou z Portugalska Cristianom Ronaldom.

Zdroj: Archív Denisy Stankovičovej

Pred pár dňami si zorganizovala veľký koncert v Tipos Aréne pre Tinu. Ako vznikol tento nápad?

Od roku 2016 organizujem rozlúčkové zápasy pre našich hokejistov, hviezdy z NHL – Ľubomíra Višňovského, Mira Šatana, Mariána Hossu. Organizovala som aj zápas Višňovský vs. Jágr. Moja rodina aj blízki priatelia však vedia, že vždy som chcela zorganizovať nejaký koncert. Na Slovensku ti však nikto nedá možnosť niekomu spraviť koncert pokiaľ v tomto segmente nemáš niečo „odrobené“.

Ja som spravila všetky spomenuté akcie, porodila som medzitým dve deti a cítila som, že je čas spraviť niekomu koncert. Počas kočíkovania malého sedemmesačného dieťaťa som teda obvolala asi všetkých interpretov zo Slovenska a z Česka s tým, či spolu nespravíme koncert. Každý povedal, že už má celý rok 2024 vybookovaný, niektorí aj rok 2025, tak som sa na to vykašľala a vypustila to z hlavy.

Jedného dňa som však bola na hokeji, keďže dodávam personál pre HC Slovan, a stretla som Tinu. Zoznámil nás kamarát a zistila som, že chce robiť v Tipos Aréne koncert. Povedala som jej, že ja mám ambíciu nejaký koncert zorganizovať. Šli sme na večeru a všetko zrazu sadlo ako riť na šerbeľ. Dohodli sme sa, že to zorganizujeme.

Zdroj: Archív Denisy Stankovičovej

Ako dlho trvala príprava?

Presne jeden rok. Riešili sme to od konca novembra 2023 do konca novembra 2024. Bola to sústavná práca od spustenia kampane, nastavenia vizuálov, spustenia predaja...

Koľko peňazí stojí takáto akcia?