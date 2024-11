Predstaviteľ Rona Weasleyho sa dostal pred súd kvôli daniam. Musí zaplatiť viac ako 2 milióny eur

Britský herec Rupert Grint prehral svoj boj s daňovým úradom Spojeného kráľovstva.

Rupert Grint musí na základe rozhodnutia súdu na daniach zaplatiť 1,8 milióna libier (viac ako 2 miliónov eur). Spor sa týkal Grintových príjmov z rokov 2011 - 2012, keď prostredníctvom vlastnej spoločnosti získal príjmy v celkovej výške 4,5 milióna libier. Informovala o tom BBC.

Herec však zarobené peniaze nesprávne zdanil. Podľa Grintovho právneho tímu zárobky spadali pod takzvaný kapitálový príjem, ktorý sa zdaňuje 10 percentami. Podľa súdu však išlo o bežný príjem, ktorý sa zdaňuje 52 percentami. Grint teraz musí rozdiel doplatiť.

Rupert Grint si v rokoch 2001 až 2011 zahral celkovo v 8 filmoch o Harrym Potterovi. Odvtedy sa objavil aj v ďalších filmoch vrátane snímok Into the White alebo Knock at the Cabin. V posledných rokoch sa objavil aj v seriáli Servant na Apple TV+.