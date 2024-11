V Brne vznikla „brána“, ktorou sa v reálnom čase spojíš s obyvateľmi mesta v Írsku

Brno a Waterford sa spojili z dôvodu, že obe mestá boli vyhlásené za Európske hlavné mestá Vianoc 2024.

Brno a Írsko sa stali európskymi hlavnými mestami Vianoc 2024. Brno sa týmto titulom pýši v kategórii miest s viac ako 100 000 obyvateľmi, zatiaľ čo Waterford triumfoval v kategórii miest s menej ako 100 000 obyvateľmi.

Obe mestá sa tak rozhodli spojiť pomocou portálu ako z budúcnosti, informoval instagramový profil Brněnské Vánoce. Portál funguje na rovnakom princípe ako ten, ktorý spájal Dublin s New Yorkom.

Bránu do Brna oficiálne otvorili veľvyslanec Českej republiky v Írsku Pavel Vošalík a írsky veľvyslanec Českej republiky Alan Gibbons. Aj napriek tomu, že mestá sú od seba vzdialené niečo cez 2 000 kilometrov, ľudia sa cez portál spájajú v reálnom čase. Technológia umožňuje ľuďom posielať si správy a zdieľať informácie naprieč celou Európou.

„Je úžasné spojiť mesto Vianoc tu vo Waterforde s hlavným mestom Vianoc v Brne. Viete, že zdieľame toľko tradícií, ktoré oslavujeme aj na Vianoce. Takže byť v spojení a zdieľať ich spolu je naozaj krásne,“ povedala jedna z okoloidúcich pre Waterford News.

Na Náměstí Svobody v Brne sa stal virtuálny teleport jednou z hlavných turistických atrakcií, kde si návštevníci môžu v reálnom čase pozrieť, čo sa deje v partnerskom meste a komunikovať s jeho obyvateľmi. V Brne je obrazovka umiestnená do tvaru písmena O, zatiaľ čo v írskom Waterforde je situovaná medzi masívnymi neopracovanými kameňmi, ktoré vytvárajú imitáciu brány.

To, či ľudia využijú portál naozaj na to, aby sa spojili s iným kútom sveta počas Vianoc, je otázne. V minulosti totiž museli portál medzi New Yorkom a Dublinom vypnúť. Ľudia si cez neho ukazovali neslušne gestá, nahé telá či pád dvojičiek.