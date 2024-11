Sprav na Vianoce dobrý skutok. Zapoj sa do najväčšej potravinovej zbierky Tesca a pomôž ľuďom v núdzi prežiť krajšie sviatky

Vianoce patria medzi najťažšie obdobia roka pre zraniteľné skupiny ľudí, ako sú ľudia bez domova, mnohopočetné rodiny, rodičia samoživitelia či seniori.

Symboly najkrajšieho sviatku Vianoc ako bohato prestretý stôl, darčeky a vyzdobený stromček nie sú samozrejmosťou pre všetky domácnosti. Vianočné obdobie je pre takmer milión ľudí na Slovensku náročný čas kvôli nedostatku financií. Aj preto Tesco každoročne pred Vianocami už 12 rokov spúšťa najväčšiu vianočnú potravinovú zbierku v krajine.

Do zbierky sa môžeš zapojiť vo všetkých 179 predajniach Tesca od 21. novembra do 23. novembra 2024 alebo cez Tesco Online nákupy až do 31. decembra 2024. Prispieť môžeš darovaním trvanlivých potravín, drogérie, kúpením kupónu v hodnote 1,90 eura alebo kúpou produktov Coca-Cola a Lunter. V ponuke sú predpripravené balíčky pomoci v hodnote 3 eur, 5 eur a 7 eur.

Podľa údajov Štatistického úradu SR a Eurostatu každý šiesty Slovák je ohrozený chudobou (943-tisíc ľudí), vyše 14 % populácie na Slovensku žije pod hranicou príjmovej chudoby (766-tisíc osôb). Tento podiel sa zvyšuje od roku 2020 v dôsledku pandémie, inflácie a rastúcich životných nákladov.

„Vianoce patria medzi najťažšie obdobia pre zraniteľné skupiny ľudí, ako sú ľudia bez domova, mnohopočetné rodiny, rodičia samoživitelia či seniori. Tieto skupiny nemajú vždy dostatok prostriedkov, aby si mohli bez pomoci pripraviť štedré vianočné sviatky pri slávnostnej večeri či darčekoch. Potrebujú často pomoc pri naplnení ich základných potrieb. Pomôže hoci drobný darček ako olej, múka či šampón. Práve potravinová zbierka je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako môžeme spoločne so zákazníkmi pomôcť adresne tisíckam ľudí v núdzi,“ hovorí riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku Katarína Pšenáková.

Dodáva: „Zakúpené produkty môžu zákazníci a zákazníčky odovzdať priamo v obchodoch do rúk našich charitatívnych partnerov a tak odovzdať ich dar priamo lokálnej organizácii. Veľmi nás teší obrovská solidarita Slovákov, ktorí sa každoročne čoraz viac zapájajú do potravinovej zbierky v Tescu. Aby sme ľuďom v núdzi pomohli ešte viac, po skončení zbierky Tesco navyše daruje charitatívnym organizáciám sumu vo výške 20 % z hodnoty všetkých darovaných výrobkov.“

Zdroj: tesco

Do najväčšej potravinovej zbierky na Slovensku sa môže zapojiť každý. Stačí v najbližšej predajni Tesco kúpiť a darovať dobrovoľníkom z charít akékoľvek trvanlivé potraviny ako napríklad olej, cestoviny, ryžu, konzervy či hygienické potreby – šampóny, mydlá, pracie prášky.

„Novinkou tohtoročnej potravinovej zbierky sú tzv. potravinové ostrovy v pokladničnej zóne, kde sú vystavené 2 až 4 typy produktov podľa preferencií jednotlivých charít, čo zákazníkom uľahčí rozhodovanie, ktoré produkty darovať. Teší nás, že tento rok sa do zbierky zapoja aj naši dodávatelia. Za každý zakúpený produkt nad 50 centov darujú spoločnosti Coca-Cola a Lunter 5 centov na podporu ľudí v núdzi,“ dopĺňa Katarína Pšenáková.

Po skončení zbierky Tesco všetky dary venuje spolupracujúcim charitatívnym partnerom – Potravinovej banke Slovenska, Slovenskej katolíckej charite, Evanjelickej diakonii ECAV a Vagusu. Partneri darované potraviny a hygienické potreby ďalej rozdelia medzi ľudí v núdzi v jednotlivých regiónoch Slovenska. Potraviny pomôžu najmä seniorom, rodičom samoživiteľom, rodinám v núdzi aj detským domovom.

Tesco organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku už od roku 2013. Odvtedy spolu so zákazníkmi vyzbieralo viac ako 1 100 ton potravín a hygienických potrieb pre ľudí v núdzi v hodnote takmer 1,9 milióna eur. Tradičné zbierky pred Vianocami v posledných rokoch reťazec doplnil aj o mimoriadne zbierky na pomoc ľuďom počas leta.

Ako sa zapojiť do vianočnej potravinovej zbierky: