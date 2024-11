Bol som v dedine, kde sa neuživí ani krčma. Legendárnu Cigeľku chcel kúpiť aj Baťa (Reportáž)

Keď tu bol naposledy jeden pán novinár, potom o obci napísal niečo v zmysle, že tu zdochol pes, tak to ma zamrzelo. Áno, drvivú časť obce tvoria seniori a sme prestarení, no stále sa snažíme robiť niečo prospešné, načal starosta.

V minulosti chcel na tomto mieste veľa investovať Baťa. Podľa domácich legiend tu vozili nevládnych ľudí, ktorí po pár dňoch odchádzali po svojich a vodu z tamojšieho prameňa vyvážali až do USA.

Cigeľka Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Reč je o dedine Cigeľka, ktorá sa nachádza na severe Slovenska v bardejovskom okrese. „Od poľskej hranice sme možno necelý kilometer. Kedysi tu chodievali Poliaci častejšie, ale dnes je to iné, doma to už majú o čosi lepšie, než to bolo tu,“ znie z úst starostu, ktorý mi v úvode nášho náhodného rozhovoru rozprával o dedine.

Slovo Cigeľka, prípadne cigeľská voda, bude pravdepodobne známe väčšine ľudí nielen na východe. Pamätám si, že ešte moji starí rodičia chodievali minimálne raz za mesiac s bandaskami a fľašami, ktoré si plnili tamojšou „šťavou“ či „vajcufkou“ a popíjali ju každý deň.

Tieto minerálne pramene majú blahodarné účinky na tráviaci trakt a ďalšie iné zdravotné záležitosti. Z dlhého zoznamu toho, na čo všetko cigeľská voda pomáha, naberám pocit, že v istom množstve môže ovplyvniť aj šedivosť.

Kedysi známa destinácia, dnes obec s niekoľkými obyvateľmi

Veľa som čítal o tom, ako to kedysi v Cigeľke vyzeralo. Zotavovne, veľké chaty známych firiem, stovky rekreantov, jazierko s člnkami či pionierske tábory. Nielen tieto skutočnosti ma presvedčili, aby som sadol do auta a odviezol sa 20 kilometrov od Bardejova.

To, že Cigeľka dnes neprosperuje tak, ako pred desiatkami rokov, môže spôsobovať aj jej poloha. Človek postupne odbáča z hlavného ťahu na menej hlavný a dôjde až na komunikáciu, z ktorej teoreticky vzaté, niet cesty späť.

Cigeľka Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Je utorok tesne pred 10:00 a ocitám sa na mieste, kde som doteraz vo svojom živote ešte nikdy nebol. Kopce okolo sú buď zahmlené alebo zasnežené, pričom dúfam, že v obci s približne 600 obyvateľmi sa mi dnes podarí stretnúť niekoľko z nich.

Prichádzam na miesto činu

Ešte kým som sa vybral do Cigeľky, mi jedna známa povedala, že sa na sekundu ocitnem na ostrove Santorini.