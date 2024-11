Influenceri hlásia hackerské útoky na sociálne siete. O profil prišiel Selassie či Julie z Ruže pre nevestu

Selassie si zo straty účtu nič nerobí, Julie vydala emotívne vyjadrenie.

Problémy so sociálnymi sieťami majú viaceré známe tváre. Prístup k tisícovým účtom nemá youtuber Selassie či Julie Hojzdyszová. Podľa jej slov nie je jediná, komu sa také niečo v posledných dňoch deje.

Selassiemu hackeri ukradli stránku na Facebooku, kde mal 78-tisíc sledovateľov. Stránku neskôr premenovali na „Isabella“ a zverejňujú na nej fotky odhalených žien. Influencer na svojom instagramovom profile fanúšikov vyzval, aby facebookový účet nahlásili. Zo situácie si však ťažkú hlavu nerobí, pretože podľa jeho slov, účet nepoužíval už rok.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Julie Hojdyszová (@julie_hojdyszova)

O čosi horšie útok prežíva Julie, ktorú si môžeš pamätať z tohtoročnej Ruže pre nevestu či Love Islandu. Na profile mala 125-tisíc followerov. V jej prípade prebiehala strata profilu o čosi inak. Ako s plačom vysvetľuje na svojom náhradnom profile, najskôr jej prišiel e-mail od Instagramu, v ktorom sa písalo, že porušuje pravidlá komunity a profil jej musia uspať.

Proti tomu sa Julie odvolala a platforma jej vyhovela. Situácia sa však o pár minút zopakovala, no po druhý raz jej odvolanie zamietli a profil zmazali. Na komplikácie so sociálnymi sieťami reagovala aj influencerka Lula. Julii vyjadrila podporu a niečo podobné by vraj nepriala zažiť nikomu.