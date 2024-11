Lukáš vypol projektor v kine, Dávid spôsobil škodu za 2000 EUR. Slováci nám prezradili, aký fail spravili v prvej práci (ANKETA)

Na chybách sa predsa človek učí.

Ako sa hovorí, každý raz niekde začínal. Úspešný CEO má určite za sebou nejeden trapas, ktorý ho posunul vpred a 16-ročný tínedžer možno práve teraz zažíva stres z prvej chyby, ktorú spravil na brigáde.

Opýtali sme sa preto našich čitateľov, či sa aj im „podaril“ nejaký fail v prvej robote a či to malo nejaký následok. Zamierili sme si to opäť na náš Instagram, kde sme sa spýtali otázku „Spravil/-a si nejaký fail vo svojej prvej práci?“ Odpovede našich sledovateľov nás naozaj prekvapili, ale zároveň aj pobavili.

Niektorí respondenti chceli zostať v anonymite. Pre účely článku ich budeme volať iným menom. Autor ich pravé meno pozná.

Vypol projektor v kine počas premietania filmu

25-ročný Lukáš nám porozprával svoj bizarný fail, ktorý sa mu stal počas prvej brigády a mal zaujímavú dohru. „V kine som mal na starosti projektory ako brigádnik a musel som dávať chladiť projektor vždy, keď dohral film na 15 minút. Potom som ho musel vypnúť cez aplikáciu, ktorú mali na manažovanie projektorov v sálach,“ vysvetľuje.

Lukáš povedal, že jedného dňa sa tá aplikácia rozhodla nespolupracovať a chcela prihlasovacie údaje, čo sa mu predtým nikdy nestalo. Preto volal manažérovi, aby mu dodal prihlasovacie údaje na jednu sálu, kde dohral posledný film.

„Už mi to išlo, ale moja chyba bola, že som neskontroloval, ktorú sálu mi aplikácia otvorila po zadaní týchto údajov. Dal som chladiť projektor a hneď ako som to spravil, som si všimol, že mi otvorilo inú sálu, než som mal pôvodne zakliknutú. Dal som chladiť projektor v sále, kde sa ešte premietal film.“

Zdroj: Unsplash/Krists Luhaers

Náš čitateľ zistil, že zvuk síce išiel, ale v celej sále bola úplná tma: „Ľudia začali vychádzať von a do konca filmu zostávalo 10 minút. Musel som sa im ospravedlniť za technické problémy. Podotýkam, že v kine som bol sám, lebo som vždy odchádzal ako posledný.“

„Nikomu som to nepovedal, ale týždeň na to prišla búrka, vypadla elektrina a stalo sa toto isté znova. Potom sa prišli ľudia sťažovať, že keby sa to stalo raz tak okej, ale keďže sa to stalo druhýkrát, tak chcú vrátiť peniaze. Tak som musel volať manažérovi, ktorý zistil, že niektorí návštevníci kina písali ešte minulý týždeň, že chcú vrátiť peniaze. A potom ma vyhodili no,“ zakončuje Lukáš.

„Oslovovala som pasažierku v mužskom rode“

Janka má za sebou kariéru letušky, počas ktorej nabrala veľa skúseností, nových zážitkov, ale aj nepríjemných situácií. Vysvetlila nám, že vždy, keď prišli na palubu ľudia na vozíku, zvyčajne ich spolu s asistentmi odprevadili na miesto.

„No a prišiel taký dedko, ktorý sa začal so mnou rozprávať. Bol to Čech. Tak sme si pokecali, počas celého letu som za ním chodila, či si niečo dá a či je všetko v poriadku. Počas toho som ho celý čas oslovovala v mužskom rode. Na konci, keď odchádzal, prišiel po neho ďalší asistent a hovorí ‚Madam Jireková come with me‘. A ja som si celý čas myslela, že je to pán.“

Zdroj: Unsplash/ROss Palmry

Pomýliť si pohlavie osoby sa stáva. Zabudnutie mena osoby tiež. Svoje o tom vie aj Martina, ktorá robila PR manažérku jednej veľmi známej osobe. „Všetci ju poznali, ale ja som ju reálne videla len párkrát. Vlastne hneď prvý deň sme išli na nejaké dôležité stretnutie, kde ju mám predstaviť. Predstavujem ju a...povedala som úplne iné meno. Keby ste videli tie pohľady a hlavne pohľad tej osoby. Samozrejme, ospravedlnila som sa.“





Ak potrebuješ napríklad v krátkom čase vymyslieť grafiku, z jednoduchej skice na displeji vytvoríš hotové obrazy. Prípadne pokiaľ máš meeting a potrebuješ si zapísať dôležité informácie, poznámkový asistent ti rýchlo a efektívne prepíše nahrávky, usporiada ich do zrozumiteľných poznámok a vytvorí rýchle zhrnutie.



Chodíš na stretnutia do iných krajín prípadne sa stretávaš s ľuďmi zo zahraničia? Tlmočník na displeji FlexWindow smartfónu Samsung Galaxy Z Flip 6 ti okamžite preloží tvoju reč a aj jazyk tvojho hosťa.



Pokiaľ je tvojou náplňou pridávať fotografie na sociálne siete, funkcia Photo Assist ti umožní presúvať objekty, približovať, preostrovať a pretvárať fotografie na dokonalé majstrovské diela. Tvoje posty tak budú tip-top. 📱✨ Manažéri a kreatívci ako naša respondentka Martina, majú častokrát hektický život, kvôli ktorému musia multi-taskovať, vytvárať kreatívne veci a počas toho si nájsť čas aj pre seba. Ak sa v tomto vidíš aj ty a cítiš, že si potrebuješ zjednodušiť svoju prácu, pomôže ti Samsung Galaxy AI , ktorého funkcie ti ušetria kopec času a zrýchlia workflow.Ak potrebuješ napríklad v krátkom čase vymyslieť grafiku, z jednoduchej skice na displeji vytvoríš hotové obrazy. Prípadne pokiaľ máš meeting a potrebuješ si zapísať dôležité informácie, poznámkový asistent ti rýchlo a efektívne prepíše nahrávky, usporiada ich do zrozumiteľných poznámok a vytvorí rýchle zhrnutie.Chodíš na stretnutia do iných krajín prípadne sa stretávaš s ľuďmi zo zahraničia? Tlmočník na displeji FlexWindow smartfónu Samsung Galaxy Z Flip 6 ti okamžite preloží tvoju reč a aj jazyk tvojho hosťa.Pokiaľ je tvojou náplňou pridávať fotografie na sociálne siete, funkcia Photo Assist ti umožní presúvať objekty, približovať, preostrovať a pretvárať fotografie na dokonalé majstrovské diela. Tvoje posty tak budú tip-top. 📱✨

Zdroj: Samsung

Trapas v call centre a škoda za 2000 EUR

„Keď som robil v call centre a bolo to asi týždeň predtým, ako moja manželka porodila, tak som sa trošku bizárne rozlúčil. Povedal som ‚do počatia.‘ V ďalšom calle som mal povedať vetu ‚Môžem vás poprosiť o kúsok vášho času?‘ a ja som povedal neviem ani ako ‚Môžem vás poprosiť o kúsok vašich detí.‘ Celé call centrum stíchlo asi na 2 sekundy,“ prezradil nám svoju príhodu Jarči.

Podľa Jarčiho slov, pôrod jeho manželky ho sprevádza celý život, keďže v ďalšej práci sa mu stala podobná situácia: „Potom som robil predavača v jednom obchode s elektronikou. Zákazníka som sa spýtal ‚S čím vám môžem porodiť‘.“





Na niektoré trapasy či chyby v práci zabudnú tvoji kolegovia raz-dva. No Dávidovi sa stal fail, ktorý stál jeho zamestnávateľa nemalé peniaze. Keď mal 16 rokov, mal brigádu za pásom. Bola to klasická brigáda za pásom, kde mal robiť 8 hodín denne jeden pohyb.

„Pripravovali sme takú strešnú plastovú krytinu, ktorá nám chodila na páse a potrebovali sme ju ešte dodatočne upraviť. Zistil som, že ten pohyb som robil zle a tú krytinu som upravil tak, že bola nepoužiteľná, spôsobil som škodu za 2000 EUR a so šéfom sme sa dohodli, že odídem z práce.“