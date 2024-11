Ako ovplyvnil Martinovu prácu nástup umelej inteligencie a v ktorých oblastiach vníma jej najväčší prínos?

Martin má 28 rokov a už viac ako štyri roky je súčasťou Refresheru. Spočiatku pôsobil na pozícii obchodného zástupcu, postupne sa vypracoval až na jednu z najvyšších pozícií, a to konkrétne Head of Sales, čiže obchodného riaditeľa. Z nej riadi obchodnú stratégiu nielen na slovenskom, ale aj českom trhu.

Okrem toho sa aktívne venuje športu, svojej rodine a partnerke, s ktorou rád objavuje nové miesta. Aby toho nebolo málo, vo voľnom čase sa dal na rekonštrukciu chalupy. Ako sa 28-ročnému mužovi podarilo dostať sa na vedúcu pozíciu, z ktorej riadi obchody nie v jednej, ale rovno v dvoch krajinách? Je možné zachovať si work-life balance, prečo neverí na vyhorenie a ktoré AI nástroje mu najviac pomáhajú? Aj to nám prezradil v našom rozhovore.

Na Slovensko som sa vrátiť neplánoval

Hoci Martina jeho práca absolútne napĺňa a dnes by ju za nič nemenil, spočiatku bola jeho snom profesionálna športová kariéra. „Keď som bol mladší, veľa som športoval a myslel som si, že sa budem živiť športom. Nakoniec sa môj život ale ubral iným smerom a keďže hokejbal nebol úplne šport, ktorým by sa dalo živiť, tak som sa rozhodol študovať medzinárodný obchod,“ začal svoje rozprávanie Martin.

Prihlásil sa na vysokú školu v Bratislave, počas štúdia však veľa cestoval a v priebehu piatich rokov vďaka medzinárodnému programu vystriedal štyri univerzity. Martin sa priznal, pôvodne sa nikdy neplánoval usadiť na Slovensku. Človek mieni, život mení.

Hlavným dôvodom, prečo som sa nakoniec vrátil na Slovensko, však koniec koncov bola rodina. Keďže súrodenci majú už svoje rodiny, chcel som vidieť vyrastať ich deti a samozrejme stráviť čo najviac času s rodičmi.

Po návrate na Slovensko dostal Martin niekoľko lákavých pracovných ponúk, on sa nakoniec rozhodol pre Refresher. „Vždy som si myslel, že toto je značka, ktorá má obrovský potenciál nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a myslím, že sa táto moja hypotéza postupne potvrdzuje.“

Zdroj: archív Martina Honka

Vo veciach musím mať systém, na pomoc si beriem AI

Martin v Refresheri spočiatku pôsobil ako obchodný zástupca, neskôr sa vypracoval až na pozíciu Head of Sales. „Obchod ma baví, takže som šťastný, že dnes môžem viesť nielen obchodné oddelenia na Slovensku a v Česku, ale aj konzultovať maďarské aktivity Refresheru,“ priblížil Martin.

Aktuálne tvorí jeho hlavnú pracovnú náplň tvorba obchodnej stratégie Refresheru. K tomu samozrejme patrí každodenná komunikácia s partnermi, klientmi a jednotlivými tímami vo firme. „V praxi to vyzerá tak, že denne si vymením vyššie desiatky emailov, vybavím desiatky telefonátov a vlastne sa mi ústa nezatvoria, keďže ako pracovný kolektív sme veľmi aktívni a živí.“

Veľkú časť Martinovej pracovnej náplne tvorí komunikácia so zahraničnými partnermi. Vďaka nástupu umelej inteligencie je aj táto časť jeho práce jednoduchšia. Na pomoc si vždy berie nástroj Samsung Notes.

„Osobne ma prekvapilo, ako mi tento tool dokáže uľahčiť prácu. Vždy, keď mám nejaký call v angličtine, tak som schopný ho nahrať a Notes mi prevedú hovorené slovo na text aj so sumarizáciou, a to dokonca na úrovni viacerých ľudí na calle. Toto mi dokáže extrémne pomôcť v momentoch, kedy sa s niekým dve hodiny rozprávam. Následne, keď si dám zosumarizovať obsah rozhovoru, tak mám ušetrených niekoľko desiatok minút, či hodín.“

Vlajková séria Galaxy S24 je vybavená množstvom šikovných funkcií s umelou inteligenciou, ktoré Martin vníma ako totálny gamechanger. Zdroj: Refresher

Nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote Martin využíva nástroj Circle to Search od Google, pomocou ktorého si dokáže vyhľadať čokoľvek, čo má zobrazené na displeji.

„V práci tento tool využívam na to, aby som si ukladal vhodné miesta na stretnutia v Bratislave alebo v Prahe. Keď vidím nejaké pekné miesto, no nepoznám jeho názov, tak práve Circle to Search mi rýchlo pomôže,“ hovorí Martin a dodáva, že tento nástroj využíva aj na vyhľadávanie rôznych produktov, ktoré by sa hodili na spoluprácu do Refresheru.

„Ďalším milým príkladom využitia je, že sme nedávno podporili jednu kampaň pre neziskovú organizáciu, ktorá pomáha nevidiacim a slabozrakým, kedy som si potreboval vyhľadať názov zariadenia, kde prebiehajú rehabilitácie.“

Keď potrebuje Martin niečo vygoogliť, na pomoc si berie nástroj Circle to Search. Zdroj: Refresher





Funkcia Circle to Search mu napríklad umožňuje vygoogliť si čokoľvek, čo je práve zobrazené na displeji, pomocou jediného zakrúžkovania prstom alebo perom S pen. „Circle to Search je presne tá funkcionalita, ktorá sa dá využiť každý deň, a to nie len na prácu, ale v podstate na všetko,“ hovorí Martin.



Kľúčom k úspechu je radosť z práce

Martinova pracovná doba nie je fixná a každý deň sa skladá z iných povinností a výziev. Ako však hovorí, aj šestnásť hodín v práci ubehne ako nič, keď má človek dobrý kolektív.

„Baví ma, keď môžem vidieť výsledky práce, ktorú s kolegami robíme a že sa to premieta do obsahu, ktorý publikum baví a partnerom prináša výsledky,“ dodáva Martin, ktorý považuje za najväčšiu výzvu držať krok s prostredím a trhom, na ktorom sa pohybuje.

Dá sa mať popri úspešnom pracovnom živote aj fungujúci osobný život? Podľa Martina sa kariéra a osobný život rozhodne nevylučujú. „Mám svoje záľuby a záujmy, veľa cestujem, rekonštruujem chalupu, športujem a raz za čas sa objavím na nejakej párty, takže som sa zatiaľ nemusel vzdať ničoho zásadného,“ myslí si úspešný manažér.

Keď som nastupoval do Refresheru, tak som mal na stole aj iné ponuky, ktoré boli lepšie ohodnotené. Spätne som rád, že som sa rozhodol, ako som sa rozhodol, lebo neviem, či by som sa vedel tak rýchlo posúvať na iných pozíciách.

Dôležité podľa neho však je, aby práca, ktorú človek robí, bola zároveň tým, čo ho baví a napĺňa.

„Ak je niečo naozaj dôležité, tak to je robiť tú prácu s radosťou. Mám skúsenosť s prácou, kde som bol pod dozorom, a bolo to utrpenie, toto neprajem nikomu. Potom to už chce len hodiny energie a veci budú v poriadku,“ znie Martinova odpoveď na otázku, aký je podľa neho recept na kariérny rast a úspech.

Okrem toho Martin považuje za nevyhnutné byť odborníkom na oblasť, v ktorej chceš pracovať. „V momente, keď rozumieš tomu, čo robíš, veci idú vlastne už celkom rýchlo. Dnes je výrazne jednoduchšie získať informácie z rôznych oblastí, no o to dôležitejšie je ich vedieť dobre pospájať a správne prezentovať. Veľkou inšpiráciou sú mi aj ľudia v mojom okolí. Je v poriadku sa opýtať a je v poriadku poprosiť o pomoc.“

Vďaka umelej inteligencii Martin dokáže efektívnejšie sledovať najnovšie trendy, vytvárať vizuály či sumarizovať texty. Zdroj: Refresher (via Apple Mapy), Unsplash (Martin Katler)

Vyhorenie sa preceňuje

Práca tvorí veľkú časť Martinovho života a hoci ho baví, nezabúda ani na aktívny a vedomý relax. „Pre mňa osobne je dôležité, aby som mentálnu záťaž vyrovnal fyzickou záťažou, takže sa snažím čo najviac športovať alebo byť v prírode, či tráviť čas s rodinou, to je pre mňa oddych.“

Nielen pri vedúcich pozíciách sa často skloňuje pojem vyhorenie. Aký je Martinov názor? „Slovo vyhorenie je pre mňa trošku nafúknuté. Rozumiem tomu, že ľudia bývajú unavení, alebo že sú dni, kedy človek proste potrebuje pokoj, no nemyslím, že by som ho ja osobne niekedy zažil,“ odpovedá Martin, ktorý dokáže na 100 % vypnúť iba jeden deň v roku. 23. decembra. „Vtedy dokážem s pokojom v duši ležať celý deň pred telkou a naozaj nič neriešiť.“

Umelá inteligencia zásadne zmenila moju prácu

„Pomohla mi výrazne rozšíriť moje schopnosti a to považujem za najväčšiu výhodu. Úlohy, ktoré by mi normálne trvali hodiny, mám teraz hotové vo výrazne kratšom čase,“ odpovedal Martin na otázku, ako ovplyvnil nástup AI jeho prácu.

Vďaka umelej inteligencii Martin dokáže efektívnejšie sledovať najnovšie trendy, vytvárať vizuály či sumarizovať texty. AI mu taktiež pomáha pri štatistike a riešení ekonomických problémov. „Za najväčší prínos nástupu AI považujem práve to, že môj zásah, moje vedomosti a skillset sa výrazne rozšírili,“ dodáva Martin.

Všetky veľké svetové aj slovenské značky s AI pracujú a integrujú ju do svojho pracovného života, ich zamestnanci sú vďaka tomu šikovnejší a samozrejme vďaka tomu aj šetria peniaze.

Medzi Martinove obľúbené AI aplikácie patrí Circle to Search, ktorý využíva nielen pri hľadaní inšpirácie v práci, ale aj v súkromnom živote. Veľkým prínosom je podľa Martina aj Galaxy AI, teda AI nástroje priamo zabudované v produktoch od Samsungu.

„Galaxy AI sumarizovanie textu a webových stránok využívam na zrýchlenie čítania textov a keďže Refresher postupne naberá medzinárodný rozmer a ja komunikujem pravidelne aj so zahraničnými partnermi, tak využívam aj prevedenie hlasu na text a sumarizovanie meetingov práve cez hlasové nahrávky.“

Nástroj Circle to Search Martin využíva nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote. Pomáha mu pri cestovaní či plánovaní voľného času. Zdroj: Refresher

Umelú inteligenciu nevyužíva iba v práci, ale aj v osobnom živote. Či už je to pri cestovaní, alebo športe. „Pri cestovaní to je fajn nástroj na inšpiráciu, pri športe to vnímam celkom motivačne, keďže aplikáciu, ktorú používam, má AI nástroj na sledovanie mojich športových výsledkov a optimalizáciu výkonu aj oddychu.“

Martin umelú inteligenciu vníma rozhodne pozitívne, no rozumie aj pochybnostiam ľudí, ktorí sa jej nástupu obávajú. Zároveň si však myslí, že ak chce firma napredovať, bez zapojenia AI to vo väčšine prípadov nepôjde. „Samozrejme, že firmy a značky môžu fungovať aj bez jej používania, ale berú na seba riziko toho, že práve tie značky a firmy, ktoré AI budú využívať, ich predbehnú.“

Zároveň apeluje na kritické myslenie, ktorého dôležitosť s nástupom AI ešte viac vzrástla. Podľa Martina by bolo chybou nekriticky preberať informácie od AI a spoliehať sa na to, že všetko, čo vygeneruje, je správne.