Nový súdny proces obviňuje väzneného hip-hopového magnáta aj z napadnutia 17-ročného potenciálneho účinkujúceho v televíznej reality show.

Sean „Diddy“ Combs bol v novom súdnom spore obvinený z drog a sexuálneho napadnutia iba 10-ročného chlapca, ktorý s rodinou cestoval na stretnutia do Kalifornie s vedúcimi pracovníkmi hudobného priemyslu pre svoje ašpirácie v rape a v herectve.

Na súde sa objavili dve nové žaloby, ktoré sú ďalšími z mnohých podaných. Producent sa údajne dopustil znásilnenia a sexuálneho obťažovania voči viac ako 150 obetiam.

Ako informuje Sky News, prvá podaná žaloba hovorí o chlapcovi, ktorý mal len 10 rokov, keď ho Diddy sexuálne zneužil. Podľa výpovede sa všetko odohralo v hotelovej izbe v New Yorku v roku 2005 (vtedy mal Diddy 35 rokov).

10-ročný chlapec nebol identifikovaný v súdnom spore. Bol však nádejným hercom a spevákom, ktorý cestoval so svojimi rodičmi z Kalifornie na stretnutia s manažérmi hudobného priemyslu.

Počas stretnutia s Diddym však údajne dostal od jeho spolupracovníka nealkoholický nápoj s drogami. „Prinútili ho vykonávať orálny sex skôr, ako stratil vedomie. Raper sa vyhrážal, že ťažko ublíži rodičom dieťaťa, ak niekomu povie, čo sa stalo,“ uvádza sa v žalobe.

Druhý nový súdny proces obviňuje väzneného hip-hopového magnáta z napadnutia 17-ročného potenciálneho súťažiaceho v televíznej reality show Making the Band v roku 2008. Neznámy muž uviedol, že ho Combs prinútil vykonávať orálny sex aj s bodyguardom počas trojdňového konkurzu do show Making the Band, ktorú Combs produkoval.