Bývalá účastníčka reality show prezradila, ako celý večer prebiehal.

Speváčka, modelka a bývalá účastníčka reality show Love Island Mishala Orth sa pred rokom a pol zúčastnila Diddyho povestnej bielej párty. Akcia podľa jej slov trvala od desiatej do druhej rána a bola plná známych ľudí. Pre portál eXtra.cz prezradila, že na párty nemohla nič natáčať, pretože im pri vstupe zobrali mobily a vrátili až pri odchode.

„Pred rokom a pol som bola na bielej párty u Diddyho, ktorá trvala od desiatej do druhej rána. Všetko išlo zo začiatku hladko. Ľudia sa bavili, všade boli známe osobnosti, z čoho som ja, dievča z Teplíc, bola nadšená. Párty sa konala hlavne vonku, pretože bolo teplo. Na záhrade to vyzeralo ako malá svadba a do domu sa nemohlo ísť. Pri vstupe ti vzali mobily, ktoré dali do puzdra označeného číslom. Číslo ti dali a keď si odchádzal, dal si im ho späť a oni mobil vrátili,“ uviedla Mishala.

Bývalá účastníčka reality show uviedla, že pozemok strážila ochranka, ktorá okrem iného aj vyberala ženy, ktoré sa následne mohli zúčastniť Diddyho afterparty. Jeden z ochrankárov prišiel aj za Mishalou a jej kamarátkou a ponúkol im ísť na afterparty. „Prišiel a hovorí: Hej, teba chce Diddy, aby si išla na afterparty, bež tam do domu. Ja som povedala, že to bude sranda a s kamarátkou sme išli ku vchodu. Medzitým už začali vyháňať z párty hlavne chlapcov,“ povedala Mishala.

Pri vchode však nastal háčik. Ochranka im povedala, že pokiaľ chcú ísť dnu, tak si musia vyzliecť vrch alebo spodok oblečenia. To sa Mishale ani jej kamarátke nepozdávalo, tak sa rozhodli ísť preč a afterparty sa nezúčastnili. „Pri vchode stál týpek, ktorý kontroloval veci a povedal nám, že ak chceme ísť dovnútra, musíme si vyzliecť vrch alebo spodok. Môžeme si vybrať, ale inak nemôžeme ísť dovnútra. Takže vstupenka bola, že si musel ísť s prsiami alebo so zadkom von. Otočili sme sa a išli sme domov,“ dodala na záver.