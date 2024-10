Zažili sme selekciu pri vstupe do berlínskeho technoklubu Berghain: Potkany aj ľudia v latexe a obojkoch sú súčasťou (Reportáž)

S výzorom ustráchaných korporátnych zamestnancov, ktorí sa na miesto dostali čírou náhodou sme sa pred dverami Berghainu nezmohli na nič. Bez slova sme zízali na ľudí, ktorí dnes majú rozhodnúť o osude našej noci.

Nočný klub Berghain patrí podľa každoročného umiestnenia v rebríčku DJ Magazine medzi najlepšie kluby na svete. Nadšenci elektronickej hudby ho považujú za legendárny symbol techno kultúry a nočného života. Zvedavosť širokej verejnosti si však získal svojou povestnou nedostupnosťou a exkluzivitou.

Pre prísnu politiku vstupu sa tam podľa portálu Foodmagazine údajne v minulosti nedostal ani Elon Musk. Mnohí ľudia to v radoch pred berlínskym „grálom techna“ skutočne skúšajú noc, čo noc, a to aj napriek tomu, že ich šanca dostať sa dnu je už vopred veľmi otázna.

O Berghaine sa šíria rôzne historky: v podzemí sa údajne nachádza najbrutálnejší a najextrémnejší sexklub v Berlíne, nie sú tam žiadne zrkadlá, užiješ si najlepší rave vo svojom živote, vypiješ nealkoholické drinky s matchou a dáš si zmrzlinu zo zmrzlinového baru. Ako sa to dá skĺbiť? No zrejme to je záhadou, ktorá priťahuje množstvo ľudí mimo techno komunity.

Prísľub mlčanlivosti je pre subkultúru posvätný

Instagramový účet Berghainu sleduje viac ako 235-tisíc followerov. Na jeho profile však nájdeš iba jeden jediný príspevok. Príspevok, ktorý uverejnili ešte vo februári 2014. Je na ňom oznam v štyroch jazykoch, ktorý visí na stene s odkazom, že v priestoroch klubu je zakázané fotografovať. „Prosím, rešpektujte našu politiku zákazu fotografovania. Žiadne fotografie, žiadne videá, žiadne médiá. Vypnite si telefóny. Ďakujeme,“ píšu v popise.

Členovia subkultúry si informácie o tom, čo sa v útrobách budovy niekdajšej tepelnej elektrárne počas párty maratónov naozaj deje, nechávajú pre seba. „Božstvo techna“, ako ho opisujú návštevníci, sa podľa ich výpovedí pýši fantastickou obsluhou a „tým najlepším zvukom“. Rešpektujú však akýsi „prísľub mlčanlivosti“, ku ktorému sa vstupom do klubu zaviazali a detailné informácie nevynášajú von.

Návštevníkom, ktorým do klubu umožnia vojsť, jednoducho pri vchode prelepia kamery telefónu, čím im znemožnia zhotovovať vizuálne záznamy. To však veľmi neplatí o audiu. Na Instagrame sa ľahko dopracuješ k stories a videám z párty. Na nich však nájdeš iba zvukový záznam s občasným svetelným zábleskom, ktorý prenikol cez nálepku kamery.

Ako vyzerá realita Berghainu sme chceli vidieť na vlastné oči a zistiť, či je vstup do klubu taký náročný, ako ho všetci opisujú a čo sa skrýva za bránou jedného z najtajomnejších technoklubov na svete.

Pred legendárny klub sme prišli zhruba hodinu pred začiatkom 30-hodinovej párty. V sobotu ho oficiálne otvárali symbolicky, minútu pred polnocou, a najväčšia párty v Berlíne mala trvať až do pondelňajších skorých ranných hodín.

Nehostinné miesto, ktorému by sme radšej oblúkom vyhli

Ulicu Am Wriezener Bahnhof, kde sa klub nachádza, obkolesuje niekoľko stavenísk. Pre ľudí, ktorí sa v priestoroch technoklubu necítia ako ryby vo vode, to v noci nemusí byť príjemná prechádzka. Areál Berghainu pôsobí z vonku veľmi surovo a chladne. Podľa ľudí, ktorí rave v Berghaine zažili, sa ale interiér absolútne nezhoduje s exteriérom. Atmosféru nehostinného miesta zvonku dotvárajú grafity na stenách, múry v dezolátnom stave a zopár pobehujúcich potkanov. Ak by sme nevedeli, o čo ide, s istotou by sme povedali, že ide o opustený priestor, ktorému by sme sa radšej oblúkom vyhli.

Že sa na mieste bude niečo diať, však naznačovali skupiny ľudí, ktoré sa pred klubom postupne zhromažďovali a formovali do organizovaného radu. Život v budove naznačovali aj rozsvietené svetlá z okien. Dlhé čakanie v rade v nás však postupne umocňovalo pocit, že medzi ostatných nepatríme.