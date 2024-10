Ema Mroščáková: Kedysi, keď som bola vo veľkej skupine ľudí, mala som úzkosti. Love Island mi pomohol vystúpiť z komfortnej zóny

Vyspovedali sme ďalšiu vypadnutú súťažiacu z markizáckej reality šou Love Island.

Vo vile na Kanárskych ostrovoch očarila viacerých súťažiacich, so žiadnym z nich si však napokon nedokázala vybudovať hlbší vzťah, ktorý by prerástol do lásky. Populárnu šou opustila celkom nečakane a náhle spolu s Nathanom Dzabom.

Ema Mroščáková (21) pre Refresher zhodnotila svoje pôsobenie v Love Islande, prezradila pár vecí zo zákulisia a tiež to, ako sa zmenil jej život po príchode zo šou.

Zdroj: Archív TV Markíza

Tvoj odchod z Love Islandu by sme mohli označiť aj za istú rezignáciu alebo až kapituláciu. Prečo si viac nezabojovala a nepovedala si, že práve ty si zaslúžiš zostať na vile? Bolo to len preto, že Maťo a Laura boli na vile kratšie a chcela si im dať šancu sa prejaviť?

Nie, vôbec to tak nebolo. Ja som práveže zabojovala. Aj som si povedala svoje, len to nebolo v tej epizóde ukázané. Vysvetlila som im, že tam chcem zostať, pretože sme tam každý sám za seba.

A i keď ma potom napadlo, že možno budem pred ľuďmi znieť ako úplná trúbka a myslím si o sebe príliš veľa, ale bol to proste môj názor. Nakoniec tam bohužiaľ dali len to, ako Nathan povedal, že odídeme my dvaja.

A nedalo sa to nakombinovať tak, že by si zostala ty a Laura s tým, že chalani by šli domov?

Tak sa to nedalo, ale nakoniec som to už nechcela siliť, keďže Nathan tam nemal nikoho s kým by to chcel skúsiť. A ja po podstate iba Daniela, ktorý povedal, že by si vybral mňa, keby bol recoupling, ale inak to z jeho strany nemalo asi úplne zmysel.

Zdroj: Archív TV Markíza

Nathan vyzeral, že ho odchod dosť mrzel. Mala si rovnaký pocit? Zostali ste v kontakte aj po odchode z Kanárskych ostrovov?

Hej, my sme si inak viac rozumeli mimo vily. Naše rozhovory boli zrazu úplne prirodzené, išlo to samo. Dokonca sme mali aj rande. Povedali sme si, že poďme to vyskúšať...

A to bolo ešte na Kanárskych ostrovoch alebo na Slovensku?