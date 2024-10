Marek Fašiang o Farme: S niektorými súťažiacimi by som dokázal ísť na pivo, s inými by som nevydržal osamote ani päť minút

Známy podnikateľ, herec a moderátor porozprával o zákulisí populárnej reality šou Farma.

Môžeš si ho pamätať ako Tatuša z Oteckov, ale aj ako esesáka Ludwiga z historického Dunaja. Síce vyštudoval právo, už od mala sa venoval dabingu (neskôr prepožičal hlas napríklad Harrymu Potterovi) a k herectvu mal vždy blízko. Napokon sa mu podarilo preraziť v obľúbených markizáckych seriáloch.

Marek Fašiang si tiež vyskúšal moderovanie Farmy a dnes patrí medzi najznámejšie tváre televízie. Sprevádza nás aj šestnástym ročníkom známej reality šou. Čo nám prezradil o jej nakrúcaní, aké boli jeho herecké začiatky, ako sa pripravuje na náročné scény v Dunaji a ktoré aktivity sú nevyhnutnou súčasťou jeho života?



V tomto článku si prečítaš: Čo musí mať moderátor na to, aby dokázal pokryť reality šou ako je Farma.

Či pozerá spätne Farmu v TV.

Či mu hereckí kolegovia dali pocítiť, že pochádza z iného odvetvia.

Ako sa pripravoval na rolu esesáka v Dunaji.

Ako znáša kritiku.

Zdroj: Archív TV Markíza

Aktuálne moderuješ šestnásty ročník Farmy, ale pre teba ide o tretiu sezónu. Aké je časovo náročné nakrúcanie tejto reality šou a čo všetko si musel pre tento projekt obetovať?

Je to pre mňa veľmi časovo náročné, pretože výroba je mimo Bratislavy. Zo siedmych dní v týždni som preč štyri dni. Je to ťažké obdobie, pretože do zvyšných troch dní musím vtesnať ostatné pracovné povinnosti a čas strávený s rodinou, najmä s mojou dcérkou Olíviou. Takto to funguje každý ročník zhruba dva a pol mesiaca. Mám ten projekt rád, ale vždy si na jeho konci úprimne vydýchnem.

Pripravuješ sa špeciálne na jednotlivé nakrúcania? Máš nejaký rituál alebo je to pre teba už bežná rutina, ako keby si šiel do obchodu nakúpiť?

Rituál nemám, pri tomto formáte musím byť akurát nevyhnutne oboznámený s tým, čo sa na farme deje. Musím vedieť, ako sa vyvinuli jednotlivé vzťahy a čo boli nosné témy celého týždňa, pretože keď vediem rozhovory s farmármi, nejdeme podľa žiadneho scenára.

S produkciou si len vopred prejdeme isté body, ktorým sa musím následne venovať pri tom, ako ich spovedám. Na pľaci to je však už totálna improvizácia. Reagujem na základe toho, čo mi povedia a ako reagujú. Aby sme z nich dostali informácie, ktoré z nich dostať chceme a sú pre divákov zaujímavé, musím sa pýtať správne a pohotovo.

Zdroj: Archív TV Markíza

Čo ťa zatiaľ v rámci tejto sezóny najviac prekvapilo?

To, že farmári sú naozaj veľmi šikovní. Dovolím si tvrdiť, že čo sa týka plnenia úloh a finálneho výsledku, ide o najpracovitejšiu zostavu z ročníkov, ktoré som moderoval. Minulé roky sa mi nestávalo, že by všetci farmári už o ôsmej ráno, po mojom príchode na pľac, boli hore a pracovali, tak ako počas tejto sezóny. Často sme ich museli budiť, aby niečo začali robiť.

Viem, že musíš byť nestranný, ale prirástol ti niekto z farmárov k srdcu na základe toho, ako sa správa, prípadne pre jeho životný príbeh?

Musím byť nestranný a absolútne objektívny, ale sympatiám sa človek nevyhne. Veľakrát si musím dávať pozor, aby som správne formuloval otázky, keď vidím, že sa krivdí niekomu, kto si to skutočne nezaslúži. Počas každého ročníka som mal súťažiacich, ktorých som mal radšej, s ktorými by som dokázal ísť aj na pivo alebo na kávu. Potom tam boli aj takí, s ktorými by som nevydržal osamote v zavretej miestnosti ani päť minút.

Vieš si predstaviť, že by si bol na mieste farmárov a musel by si fungovať s obmedzenými možnosťami na farme, ešte k tomu so striktnými pravidlami?

Moja odpoveď bude mať dve roviny. Nemal by som asi problém s plnením úloh a nepohodlím, aj keď to tam skutočne nie je jednoduché, najmä čo sa týka nedostatku jedla. Príjem ich potravy je naozaj obmedzený a diametrálne odlišný od toho, na čo som napríklad ja zvyknutý v bežnom živote mimo kamier. Napriek tomu, by som sa s tým dokázal vysporiadať.

Skôr by som mal problém s „ponorkou“ a medziľudskými vzťahmi. Som totiž typ človeka, ktorý je občas rád sám, ale na farme nie je kam uniknúť. Stále si tam s tými istými ľuďmi, pričom je jasné, že s niektorými si rozumieš viac a s inými menej. To by bol kameň úrazu. Neviem, ako by som si s tým poradil.

Zdroj: Archív Mareka Fašianga

Momentálne je situácia na farme z pohľadu medziľudských vzťahov celkom vyostrená a dochádza tam ku konfliktom, ale aj k rôznym románikom... Ako to vnímaš?