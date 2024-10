Naši respondenti si samozrejme svoje správanie nepamätajú. Priblížili im ich rodičia či kamaráti. Pobav sa na príbehoch v článku.

Prečítaj si o tom, čo vyvádzala v spánku Sima, čo ráno po prebudení šokovalo Gabi, ale aj to, prečo sa Erik kvôli námesačnému spolubývajúcemu musel takmer odsťahovať.

Keď je niekto námesačný (odborný názov je somnambulizmus – pozn.red), znamená to, že počas spánku vykonáva určité činnosti, ako je chodenie, rozprávanie alebo iné pohyby, bez toho, aby si to uvedomoval.





Odborníci odprúčajú, že stav námesačnosti musí doznieť prirodzene. Preto treba námesačneho človeka len odprevadiť naspäť do postele. Prečo niekto býva námesačný? Príčiny podľa odborníkov nie sú stále objasnené. Medzi najčastejšie považujú genetické predispozície, ale aj vonkajšie faktory ako napríklad:



•zmena prostredia

•úzkosť, traumy

•horúčka

•plný močový mechúr

•stres, nervozita či nadmerná psychická aj fyzická záťaž



Námesačnosť sa väčšinou vyskytuje v detstve a postupne by mala prirodzene ustúpiť. Ak pretrváva aj v dospelosti, je potrebné prekonzultovať to s lekárom. S námesačnosťou sú totiž spájané rôzne riziká, kedy si človek môže ublížiť.



Námesační ľudia sú v stave medzi spánkom a bdením, pričom ich mozog nie je plne prebudený, ale ani úplne v hlbokom spánku. Počas tohto stavu sa môžu pohybovať, avšak zvyčajne si ráno nepamätajú, čo robili. Tento jav sa najčastejšie vyskytuje u detí, ale môže postihnúť aj dospelých. Mnohí sa môžu dostať aj do nebezpečných situácií, ako napríklad náš respondent Marek. „Na školskom výlete som bol námesačný. Kamaráti mi ráno povedali, že ma našli sedieť na parapete v otvorenom okne. Našťastie to niekoho zobudilo a prebudili ma. Bola to dosť nebezpečná situácia.“

Aby sme ti priblížili viac aj vtipných príbehov, vytvorili sme anketu na Instagrame. Mená niektorých respondentov sme na ich žiadosť zmenili, ich identitu však poznáme.

Zdroj: Unsplash/Ashley Byrd

Stála som v záhrade pri jazierku

Simona bývala námesačná najmä vo veku 10 rokov. Na žiadne z jej nočných výjazdov si nepamätá, všetko jej rozprávali jej rodičia. Bývali v rodinnom dome so záhradou, na ktorej bolo jazierko. Jednu noc išla Simona spať, zavrela oči a „divadlo“ sa začalo.