Českého youtubera Aika Murczechyho previezli na psychiatriu. Miešal drogy s alkoholom, teraz chce začať odznova

Vo videu na YouTube sa otvorene vyjadril o tom, že posledné dva roky jeho života boli mimoriadne náročné a plné osobných problémov.

Populárny youtuber Aik Murczechy nedávno vystrašil svojich fanúšikov, keď zverejnil znepokojivé video, v ktorom sa lúčil so svojimi sledovateľmi. Ako neskôr priznal, v tom čase bol pod vplyvom liekov na upokojenie, ktoré kombinoval s alkoholom. Otvorene hovoril aj o tom, že po rozchode s Johankou trpí sociálnou fóbiou, ktorá sa výrazne zhoršila.

„Keď mi bolo úplne najhoršie, tak som si dal pár práškov, to už som zalial rovno panákom a šiel som to vytancovať niekam do klubu. A to teda musím uznať, že to je asi obdobie, za ktoré sa hanbím najviac,“ priznal Aik vo svojom vyjadrení. Často si ani nepamätal, čo deň predtým robil.

Krátko po uverejnení znepokojivého videa ho previezli do psychiatrickej nemocnice v Bohniciach, kde si uvedomil vážnosť situácie. Nakoniec mu však dovolili vrátiť sa domov. Priznal, že hospitalizácia by ho pravdepodobne ešte viac psychicky oslabila.

Aik však neplánuje ukončiť svoju kariéru youtubera. Naopak, oznámil, že buď spustí nový YouTube kanál, alebo zmení názov toho súčasného. „Do komentárov môžete písať nejaké návrhy na nový názov kanálu, pretože to sa asi aj tak bude musieť stať. S tým ja nič neurobím, ale čím skôr, tým lepšie,“ povedal vo videu.

Jeho spolupráca s bývalou partnerkou Johankou Čunkovou je pravdepodobne definitívne uzavretá.