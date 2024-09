Značka ECCO predstavila novú kolekciu. Tieto nadčasové kožené čižmy a tenisky sú na jeseň must-have

Budeš túto jeseň tím tenisky alebo čižmy?

22. septembra oficiálne začala jeseň, čo znamená, že je čas odložiť sandále a „tichošľapky“ do šatníka. Priprav sa na premenlivé počasie, napríklad výberom nových topánok. Pokiaľ hľadáš pohodlnú obuv z kvalitného materiálu, vkroč do jesene s novými nadčasovými topánkami od dánskej značky ECCO, ktoré nebude mať každý druhý a vydržia ti veľmi dlho.

Na konci článku nájdeš prekvapenie, vďaka ktorému si vieš uchmatnúť svoj obľúbený ECCO pár v zľave 20 %. 🤫

Elegancia a nadčasovosť

Kvalitné kožené čižmy sú na jeseň jednoducho must-have. Modely ECCO SCULPTED spájajú sofistikovanosť, trendy dizajn a ženskosť. S koženými stredne vysokými čižmami ECCO SCULPTED LX 55 rozhodne upútaš pozornosť. Môžeš staviť na neutrálnu overenú klasiku v čiernej, hnedej, prípadne krémovo-bielej. Pokiaľ chceš naozaj a doslova zažiariť, obuj sa do bronzového prevedenia.

Model SCULPTED LX 55 nájdeš aj v prevedení Chelsea, ktoré kombinuje kvalitnú kožu a pohodlnú textíliu. 55-milimetrový podpätok na platforme vytvorí elegantnú siluetu, zatiaľ čo vrúbkovaný lem dodá moderný vzhľad. Ak chceš vyjadriť svoju extravagantnú stránku, čižmami v červenej a textúre krokodílej kože rozhodne nešliapneš vedľa.

Podobné členkové čižmy v čiernej a bielej farbe, SCULPTED LX 35, sú stelesnením istoty a ženskosti. Technológia FLUIDFORM™ sa postará o pohodlné nosenie a mäkká podšívka ti zabalí nohy do príjemného tepla. Čižmy majú 35-milimetrový opätok a je na tebe, či chceš tieto čižmy so zipsom, úplne minimalistické alebo so zipsom a zdobením.

Tieto topánky sa dajú zladiť prakticky s čímkoľvek, či už medzi tvoje go-to jesenné outfity patria šaty, sukne, kancelársky kostým alebo denim. Odolný podpätok ti zaistí nielen krásnu siluetu, ale užiješ si pohodlie po celý deň bez ohľadu na to, či ideš do práce alebo len tak do mesta. Vďaka kvalitnému koženému povrchu ťa neprekvapí ani premenlivé počasie.

Vkroč do jesene s novými teniskami

Značka ECCO myslela aj na tých, ktorí preferujú letný vibe a počas jesene milujú nosiť tenisky. Ak patríš medzi nich, obuj sa do modelu ECCO GRUUV. Tieto kožené tenisky, ktoré majú nielen minimalistický vzhľad, ale zaistia tvojim nohám priedušnosť a odolnosť voči chladnejšiemu počasiu.

Dámske tenisky ECCO GRUUV W kombinujú funkčnosť a štýl. O dokonalé pohodlie sa ti postará charakteristická technológia ECCO FLUIDFORM™ a ultraľahká medzipodrážka PHORENE™. S vyberateľnými dvojitými stielkami si prispôsobíš tvar pre širší strih a priestrannejšiu oblasť prstov. Okrem iného, ECCO GRUUV sú k dispozícii aj s úpravou pomocou technológie GORE-TEX, ktorá ti zaistí dokonalú ochranu proti veterným a vodným živlom.

Technológie ECCO:



plynulo spája zvršok obuvi s podošvou bez štepovania alebo lepenia. Diely sú utesnené pomocou ľahkého tekutého materiálu, takže sú „odolné voči kalužiam“ – žiadne netesnosti, žiadne medzery. Výsledkom je pohodlná, mäkká podošva, ktorá kopíruje prirodzené krivky tvojho chodidla.



Medzipodošva



Medzipodošva PHORENE™ je mimoriadne ľahká, mäkká a odolná voči všetkým teplotám, poskytuje trvácne odpruženie a pôsobivý prílev energie aj v extrémne chladných podmienkach.

Membrána GORE-TEX® je extrémne tenká, odolná, 100% nepremokavá, vetru odolná a vzdušná s 9 miliardami pórov na štvorcový palec. Udržuje vodu vonku a zároveň umožňuje odvádzanie vlhkosti.

Tenisky sú k dispozícii nielen v neutrálnych, ale aj pestrých farbách ako ružová, modrá či fialová. Pánske ECCO GRUUV M sú zase okrem čiernej a bielej aj v tmavomodrej, sivej a hnedej farbe. Výhodou týchto tenisiek je to, že ich zladíš s neformálnym aj formálnym oblečením a budú tvojim spoločníkom nielen na jeseň, ale po celý rok.

🏷️ ECCO Zľava



Prídi do akejkoľvek kamennej predajne ECCO a pokiaľ pri pokladni povieš heslo Refresher look, získaš 20 % zľavu na tvoje obľúbené topánky. Táto ponuka platí len do 6. októbra 2024.