Slovenskí influenceri riešia so žiakmi závislosti, podnikanie či sexuálnu výchovu. Projekt H3KNISA môže prísť aj na tvoju školu

Jeden deň bez vyučovania, 17 workshopov a 19 influencerov.

Po letných prázdninách je späť. H3KNISA, projekt iniciatívy Na veku záleží, ktorý mení pohľad na prevenciu fajčenia medzi stredoškolákmi, odštartoval nový školský rok na bratislavskej SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií. Pozor, žiadne nudné prednášky, príkazy ani zákazy tu nehrozia. Tento projekt totiž stavil na úplne inú kartu – diskusie, ktoré bavia.

Známi influenceri a mladí ľudia z generácie 3K (tí z tretieho tisícročia) prichádzajú medzi študentov a rozprávajú sa s nimi otvorene o živote a o tom, prečo je lepšie cigarety vynechať a sústrediť sa na seba, svoje sny a plány. Ako to funguje? Bez učiteľov, v malých skupinách, kde sú mladí medzi sebou.

„Väčšina stredoškolákov už fajčenie aspoň vyskúšala. Tradičné prednášky ich nezaujmú, ale radi diskutujú. Ak niekto z ich generácie povie, že to nejde ruka v ruke so zdravým životom, má to pre nich väčšiu váhu,“ vysvetľuje pedagóg a spolutvorca projektu Peter Guldan. Takže žiadne strašenie, len otvorená debata.

Zdroj: H3KNISA

O čom sú diskusie?

Témy, ktoré mladí na workshopoch riešia, nie sú len o fajčení. Influenceri ako Bekim, Matúš Okajček či LaFlorita rozoberajú aj témy ako sebaláska, podnikanie, financie, duševné zdravie, stres, ekológia či sexuálna výchova. Každý si môže vybrať tri workshopy zo sedemnástich a zapojiť sa do diskusie o tom, čo ho skutočne zaujíma.

„Podnikanie, duševné zdravie a financie sú top témy, ktoré študenti riešia najviac. Je super, že môžeme o týchto veciach hovoriť otvorene a bez zbytočných póz,“ hovorí Matúš Okajček, známy influencer pod nickom To je ten náš Matúš, ktorý je od začiatku ambasádorom H3KNISA.

Do projektu sa zapojili aj ďalšie známe tváre, ako je Jovinečko a Vilko z Jovitepu, raper Lyrik H, travel bloger Rado Hoppej (Nie je túra bez Štúra), tréner Marek Keveš, Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy a ďalší. Cieľom je motivovať študentov, aby sa viac zamýšľali nad tým, ako žijú a vybrať si cestu, ktorá vedie k zdravšiemu a naplnenému životu.

Zdroj: H3KNISA

Čísla, ktoré potešia

Od štartu H3KNISA sa projekt rozbehol vo veľkom – navštívil už 26 stredných škôl po celom Slovensku a na 930 workshopoch sa zapojilo viac než 5 600 študentov. A spätná väzba? Tá je viac než pozitívna. „Študenti oceňujú možnosť slobodne sa vyjadriť, diskutovať a premýšľať o tom, čo ich zaujíma. Tento projekt určite odporúčam aj ďalším školám,“ hovorí riaditeľka SOŠ MIŠ, Jana Mašlejová.

Ak si aj ty chceš vypočuť niečo iné, ako tradičné prednášky a dozvedieť sa viac, sleduj H3KNISA a možno prídu aj na tvoju školu. Stačí aby škola vyplnila pozvánku na www.h3knisa.sk.