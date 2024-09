Bola som na pracovnom pohovore v masážnom salóne s happyendom: Za uspokojenie klienta by som dostala aj 50 eur (Reportáž)

Chceli odomňa aj názornú ukážku?

Predstav si, že po týždni, ktorý by vyšťavil aj medveďa v zime, si povieš: „Zaslúžim si trochu relaxu.“ Vchádzaš do útulného masážneho salónu – tlmené svetlá, vôňa levandule a relaxačná hudba, ktorá by uspala aj hada.

Zdraví ťa usmiata masérka, ukáže ti, kde sa môžeš vyzliecť a s úsmevom ti povie, aby si si ľahol. Nahý, len prekrytý jemnou textíliou si ľahneš na masážny stôl a ona začne. Jemné dotyky, uvoľňovanie svalov – no hotová blaženosť. „Prečo som sem neprišiel už dávno?“ rozmýšľaš, kým sa ti v hlave premietajú plány na ďalšie masáže. Zrazu ťa však masérka jemne potľapká po pleci a poprosí ťa, aby si sa otočil na chrbát. Ty si však len hovoríš: „Fajn, bude aj predná strana.“

Lenže potom začne niečo iné. Masérkine ruky sa presúvajú na miesta, kam by sa nemali dostať. „Toto asi nebolo v cenníku,“ stihneš si pomyslieť, kým si uvedomíš, že z tejto masáže odídeš uvoľnenejší, než si vôbec plánoval.

Vitaj vo svete masážnych salónov s „happyendom“ – miest, kde si ľudia nechodia len zregenerovať chrbticu, ale aj... no, povedzme, že odídu spokojnejší, než by očakávali. Čo sa však za zatvorenými dverami naozaj deje? A ako funguje tento „špeciálny“ biznis? Rozhodla som sa na to pozrieť bližšie – hoci, tentokrát bez toho, aby som si ľahla na stôl. Mojou úlohou bolo zaujímať sa o prácu masérky a dohodnúť si pohovor.

Keďže biznis s týmito masážami funguje na Slovensku ako „verejné tajomstvo", žiadny salón služby „happy endu" (neskôr HE, pozn. red.) oficiálne neponúka. Zostávalo mi preto obrátiť sa na moje obľúbené fóra, ako je modrý koník, či amatérky, aby som získala informácie o salónoch priamo od zákazníkov, ktorí túto službu už využili.

Zdroj: Canva

V Bratislave komentujúci opisovali niektoré salóny, ktorých mená nezverejníme, aby sme ochránili respondentov. Vybrala som si z nich päť, ktoré som sa rozhodla navštíviť. „Dúfam, že odo mňa nebudú chcieť, aby som im svoje zručnosti ukázala v praxi", pomyslela som si a s malou dušičkou som sa vybrala na určené miesta.

Počas návštevy piatich salónov som zažila odmietnutie, vyžiadanie dokladov o masérskom vzdelaní, ale aj radosť zo záujmu o prácu, či rozhovor s masérkou, ktorá mi popísala, ako to v jej práci funguje. Chceli odo mňa aj „služby navyše"?

Potrebujem recenzie?

Stála som pred masážnym salónom a stále som si nebola celkom istá, ako im opíšem svoje skúsenosti a záujem o prácu. Nakoniec som však neisté myšlienky hodila za hlavu a vstúpila do vestibulu. Hneď ma privítala veselá Thajka a pýtala sa ma, o aké služby by som mala záujem, prípadne či som už objednaná. Vysvetlila som jej, že som tam prišla so záujmom o prácu a že som čerstvá absolventka masérskeho kurzu.

Z mojej otázky zostala prekvapená a spýtala sa ma, či som niekde videla inzerát, že hľadajú novú masérsku posilu. Podotkla som, že nie, avšak vždy sa rada prídem zaujímať o prácu osobne a salón som chcela vidieť na vlastné oči. Predsa len dobrý pocit a energia, ktorá ide z pracovného prostredia je dôležitá. Keďže žiadnu novú masérku salón nehľadal, odmietla ma. Ja som sa však nevzdala a skúšala som ju prehovárať, či by som si to predsa len nemohla vyskúšať a miestnu posilu by určite ocenili, keďže málokto zo salónu vie po slovensky.

Keď sme sa rozprávali, povedala som si, že je čas na to, aby som sa opýtala dôležitú otázku. „Viete, ja by som si chcela zarobiť trochu viac a videla som váš salón v ponuke na amatérkach. Chcem sa preto opýtať, či ponúkate aj iné, ako masérske služby."