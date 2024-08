Legendárna skupina varuje fanúšikov pred možnými podvodmi. Turné Oasis Live 25 sa má začať 4. a 5. júla 2025 vo waleskej metropole Cardiff.

Britská rocková skupina Oasis plánuje budúci rok v lete sériu masívnych koncertov. Cena lístkov sa v priebehu niekoľkých minút po začatí predpredaja vyšplhala na tisíce libier. Ľudia ich krátko na to začali ponúkať na internete za rázne vyššie sumy, informuje BBC.

Ľudia ponúkajú lístky na prvý koncert na štadióne Cardiff's Principality za sumu od 916 do 4 519 libier. Na štadióne Murrayfield v Edinburghu sa lístky pohybujú od 4 000 libier. Za vystúpenie na londýnskom Wembley štadióne si pýtajú 6 000 libier (vyše 7 120 eur), čo je približne 40-násobok hodnoty pôvodného lístka.

Skupina vyzvala ľudí, aby nepredávali vstupenky za vyššie ceny na webových stránkach, ktoré nie sú prepojené s ich promotérom. „Nielenže existuje šanca, že niektoré z týchto ponúk by mohli byť pokusy o podvod, ale dokonca aj legitímne vstupenky by mohli byť zrušené, čím by sa stali neplatnými, ak sa predávajú mimo oficiálnych platforiem ďalšieho predaja alebo za vyššiu nominálnu hodnotu,“ povedala odborníčka na spotrebiteľské právo Lisa Webb zo spoločnosti Which?.

Legendárna Oasis mala viacero roztržok

Skupina vznikla v roku 1991 v Manchestri a preslávila sa hitmi ako Wonderwall, Don't Look Back In Anger či Champagne Supernova. Okrem hudby priťahovala pozornosť aj verejnými roztržkami bratov - speváka Liama a gitaristu a textára Noela. Vyvrcholilo to v roku 2009 hádkou na hudobnom festivale „Rock en Seine“ v Paríži a odvtedy spolu nevystupovali.

V rámci vlastných hudobných kariér však pravidelne hrávali aj pôvodné hity Oasis. Až doteraz verejne komunikovali najmä prostredníctvom vzájomného osočovania či podpichovania na sociálnych sieťach. V poslednom čase však naznačovali, že by medzi nimi mohlo dôjsť k zmiereniu.