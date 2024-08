Skupina Oasis oznámila ďalšie tri termíny svojich koncertov v Manchestri, Londýne a Edinburghu v rámci budúcoročného turné po obnovení skupiny. Gitarista a textár kapely Noel Gallagher na sociálnej sieti X napísal, že „kvôli bezprecedentnému dopytu“ pridajú koncert v Heaton Parku 16. júla, vo Wembley 30. júla a na štadióne Murrayfield 12. augusta.

Rozhádaní bratia Liam a Noel Gallagherovci v utorok potvrdili dlho očakávané obnovenie kapely slovami: „Skvelé čakanie sa skončilo.“ Kto bude s nimi vystupovať v rámci kapely, neoznámili.

Turné Oasis Live 25 sa má začať 4. a 5. júla 2025 vo waleskej metropole Cardiff a skončí sa 17. augusta v Dubline. Očakáva sa, že ceny vstupeniek budú zverejnené v priebehu štvrtka (29. augusta) a začnú sa predávať od soboty 31. augusta. Fanúšikovia budú o tom informovaní e-mailom, ak si vstupenky rezervovali v predpredaji. Neskôr plánuje Oasis koncertovať aj mimo Európy.

Skupina vznikla v roku 1991 v Manchestri a preslávila sa hitmi ako Wonderwall, Don't Look Back In Anger či Champagne Supernova. Okrem hudby priťahovala pozornosť aj verejnými roztržkami bratov - speváka Liama a gitaristu a textára Noela. Vyvrcholilo to v roku 2009 hádkou na hudobnom festivale „Rock en Seine“ v Paríži a odvtedy spolu nevystupovali.

V rámci vlastných hudobných kariér však pravidelne hrávali aj pôvodné hity Oasis. Až doteraz verejne komunikovali najmä prostredníctvom vzájomného osočovania či podpichovania na sociálnych sieťach. V poslednom čase však naznačovali, že by medzi nimi mohlo dôjsť k zmiereniu.

