Boli sme na turnaji v hobbyhorsingu. Palice s konskou hlavou stoja aj 600 eur (Reportáž)

Svetovou veľmocou v tejto modernej záľube je Fínsko, no komunita hobbyhorsingu funguje niekoľko rokov už aj na Slovensku. My sme sa boli pozrieť, ako vyzerá turnaj v tejto netradičnej športovej aktivite.

Niektorí ľudia posielajú účastníkov pretekov v hobbyhorsingu na psychiatriu, iní sa im smejú a považujú to za bizarný výstrel modernej doby. Verejnosť môže pobúriť to, že táto športová aktivita napodobňuje jazdenie na koni, akurát, že bez reálneho koňa.

Hobbyhorsing má vo svete tradíciu približne 15 rokov, čo ho radí k všeobecne najmladším športom sveta. Na jednej strane žne masívnu kritiku, na tej druhej je však silná a rastúca komunita detí, rodičov a fanúšikov, ktorým tento netradičný šport prirástol k srdcu.

V tomto článku si prečítaš: Čo sme zažili na hobbyhorsingovej súťaži.

Čo na to hovorili organizátori.

Aká je budúcnosť tohto športu na Slovensku.

Všetko sa začalo vo Fínsku, kde sa na odľahlejších miestach ľudia venujú najmä chovu koní a jazdectvu. Síce atrapu skutočného koňa používajú profesionálni jazdci dlhodobo pre memorovanie dráhy, tento trend sa však rozšíril ďalej.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

O čom je vlastne hobbyhorsing, ako prebieha súťaž a čo na to hovoria organizátori a štatutári? Nielen za týmito odpoveďami sme sa vybrali do obce Hodkovce pri Košiciach, kde sa uplynulý víkend konala súťaž v hobbyhorsingu.

S jednou z hlavných osôb slovenského hobbyhorsingu, Evou Machyniakovou, sme sa pôvodne mali spojiť telefonicky, no po tom, čo nám oznámila, že teplá augustová nedeľa bude v okolí Košíc patriť hobbyhorsingu chceli sme toto podujatie vidieť na vlastné oči.

Prichádzame na miesto činu

Cesta z Bardejova nám trvala necelých 90 minút. Počas jazdy v aute sme uvažovali nad tým, prečo sa stal trendom práve hobbyhorsing. Pobehovať s tyčou a umelou konskou hlavou a tváriť sa, že si na koni, to vyvoláva istú formu bizarnosti. Drvivá väčšina hobbyhorserov sa popri tejto činnosti však venuje aj jazdeniu na živých koňoch.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Na svete sú však rôzne zvláštne športy, napríklad súťaž vo fackovaní, extrémne žehlenie, metlobal či naháňanie syrového bochníka. Preto nám nepríde vkusné hádzať na to až taký vyhrotený hejt a posielať ľudí na psychiatriu. Všetko nechávame na našu prvú skúsenosť s hobbyhorsingom, za ktorou sa valíme do Hodkoviec.

Podujatie sa má začať registráciou súťažiacich už o 8:30 ráno. K multifunkčnému ihrisku prichádzame tesne po 10:00. Atmosféra je pozoruhodná. Na parkovisku je okrem nás ešte zopár áut, nikde nie je vidieť žiadnych ľudí, kone a ani náznak toho, že má byť niekoľko metrov od nás súťaž v jednom z najnetradičnejších športov, aké v súčasnosti trendujú na sociálnych sieťach.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Po chvíli však už vidno multifunkčné ihrisko a z aj rozložené prekážky, hŕstku detí aj dospelých a samozrejme, hobbyhorsové nástroje, teda umelé kone.

V zapätí si podávame ruky s Evou Machyniakovou, ktorá je spolu s manželom na čele slovenskej hobbyhorsovej asociácie. Hovorí, že sama v Hodkovciach nič neorganizuje, prišla podporiť východoslovenský klub z Košíc, ktorý sa pustil do prvého takéhoto podujatia.

Pohľady sú rôzne, na ihrisku to berú vážne

„Dnes podporujeme košickú organizáciu. My sa však tomu venujeme štvrtý rok a máme za sebou tri úspešné medzinárodné podujatia, na ktoré prišli aj ľudia zo zahraničia,“ začína smalltalk Eva Machyniaková.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Pohľady dospelých, predpokladáme rodičov, neboli síce najpriateľskejšie, no tejto domnienke môže nahrávať aj fakt, že nedeľné počasie je v Hodkovciach skutočne horúce a dusné. Na ihrisku je však atmosféra diametrálne odlišná.

Niekoľko pretekárok, odhadom pätnásť, sa premáva po ihrisku s ich hobbyhorsami. Dnes sú v Hodkovciach medzi súťažiacimi len dievčatá, pričom vekové rozpätie majú od 6 do 14 rokov. Kým sa stihneme poobzerať po rozostavenom ihrisku, dve z dievčat už presúvajú jednotlivé tyče a prekážky, keďže sa pripravuje ďalšia disciplína.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Eva Machyniaková nás zoznamuje s niekoľkými členmi košickej organizácie vrátane organizátorky podujatia. Na naše prekvapenie je ňou len trinásťročná Kaja, ktorá sa hobbyhorsingu venuje druhý rok. Na krátke interview však teraz nemá čas, keďže už musí ísť vyhlásiť začiatok ďalšej disciplíny.

Vzďaľujeme sa k mantinelu a čakáme, čo sa bude diať. Nálada na športovisku je skvelá, deti sa bavia, povzbudzujú navzájom a je vidieť, že ľudia sa poznajú, čo svedčí o družnej komunite naprieč Slovenskom.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Keď však spustia časomieru, atmosféra sa razom premení na oddanú športovú bojovnosť. Postoj, cválanie na nohách, správne držanie koňa (atrapy) a dodržiavanie pravidiel sú základom pre úspešné absolvovanie disciplíny.

Najmilší moment nastáva, keď sa na štart postavili dnešné najmladšie účastníčky vo veku od 5 rokov. Aj keď sa im nepodarilo splniť väčšinu trate, okolie ich hlasno povzbudzovalo a nedalo im pocítiť, že im niečo nevyšlo. Tento moment tiež dokázal, ako sú ľudia v oblasti hobbyhorsingu súdržní.

Hejt prichádza každý jeden deň, sme s ním vyrovnaní

Čas medzi disciplínami využívame na rozhovor s Evou Machyniakovou pri stojane s niekoľkými hobbhorsovými nástrojmi. Dozvedáme sa, že buď si ich deti vyrobia samostatne doma, ale sú firmy po Česku a Slovensku, ktoré sa venujú ich výrobe.

„Ja som s tým začala kvôli mojej dcére, jej sa to páčilo. Pozeráme sa na to ako na doplnok športovej aktivity. Je to veľmi mladý šport, preto nemá toľko podporovateľov a zároveň má veľa hejterov. Hejt prichádza každý deň, no sme s tým vyrovnaní. Ľuďom často vadí, že deti majú medzi nohami tyč s konskou hlavou. A čo hokejisti, tí nemajú ako pomôcku k športovému výkonu v ruke tiež nejakú tyč?“ hovorí Eva Machyniaková pre Refresher.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Hobbyhorsing chceli zaregistrovať na ministerstve školstva ako oficiálny šport, no zatiaľ im to nevyšlo. „Snaha prebieha stále. Každý štát má v tomto iné pravidlá. U nás je to tak, že mi povedali, že musíme mať minimálne 100 aktívnych registrovaných členov a aspoň 10 klubov. Členov máme aj viac, no s klubmi je problém. Uvidíme, ako sa to posunie ďalej,“ hovorí Eva Machyniaková.

Zábava za stovky eur

Vzhľadom na to, že ide o aktivitu, ktorá láka najmä mladú generáciu, nás zaujímalo, v akom štádiu je vlastne hobbyhorsing na Slovensku. „Komunita tu existuje a ako vidíte aj dnes, je súdržná. Chýbajú nám však sponzori a peniaze na prenájom hál, pomôcky a podobne. Tiež je veľa detí, ktoré by chceli robiť hobbyhorsing, no rodičia sa za to hanbia, tak im to zakážu,“ dodáva pani Eva.

Medzičasom si sám skúšam, aké je to byť hobbyhorsista. Medzi nohami držím palicu na ktorej konci je masívna hnedá konská hlava s bielou hrivou. Pri skúške týchto pomôcok dostávam od ostatných zúčastnených rýchlokurz hobbyhorsingu doplnený o informácie, že taká atrapa koňa pre hobbyhorserov môže stáť pokojne aj 600 eur.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Pred, počas aj po našom krátkom rozhovore pokračujú preteky. Skôr, než začne drezúra, sa nám podarí na pár otázok odchytiť aj mladú Kaju, organizátorku dnešného šampionátu v Hodkovciach.

Organizátorka má len 13 rokov

Kaja sa hobbyhorsingu venuje naplno. Svedčí o tom aj jej tričko s nápisom HOMEMADE HOBBYHORSE, či prehľad vo všetkom, čo sa v tento deň na multifunkčnom športovisku pri Košiciach deje. S prípravou jej pomáhali rodičia a kamaráti, no napriek tomu bolo vidieť, že má Kaja šampionát pod palcom, od ukážok disciplín, vyhodnotenia či prestavby prekážok.

„Začala som s tým v roku 2023. Keďže jazdím aj na reálnom koni, odoberám jeden český jazdecký časopis, v ktorom som videla článok o hobbyhorsingu.“ hovorí Kaja.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Na Slovensku je aj zopár chalanov, no vo veľkej miere sa tomuto hobby venujú hlavne dievčatá. Ako to vidia ľudia v Kajinom okolí? „Spolužiaci o tom vedia, niektorí si z toho robia srandu, iní sa chcú pridať do klubu. Robím to so spolužiačkou, mojou sestrou a ďalšími. Každý týždeň sa stretávame, rozložíme si prekážky a na dvore trénujeme,“ hovorí Kaja.

Rodičia súťažiacich, ktorí prišli podporiť svojich potomkov hovoria, že sa hobbyhorsingu venujú kvôli deťom, komunite a ich rozvoju, čo bolo na súťaži aj vidno. Patrí im za to rešpekt a úcta.

Je čas odísť

Po približne dvoch hodinách účasti na turnaji v hobbyhorsingu je čas odísť z Hodkoviec. Dozvedeli sme sa, kam siahajú korene tohto športu, s akými prekážkami bojujú jeho ambasádori nielen na ihrisku, ale aj mimo neho, no v neposlednom rade sme videli spokojné deti s rodičmi na čerstvom vzduchu pri pohybovej aktivite.