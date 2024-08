Jon Marianek za pár dní na HeroHero zarobil 70 000 eur. Na jeho pražský zraz s Jakeom Paulom sa chystajú tisícky ľudí

Už v utorok 13. augusta príde do Prahy aj s Jakeom Paulom. Fanúšikom rozdajú milión korún aj 10 áut.

Český influencer Jon Marianek chystá veľkolepé stretnutie so svojimi fanúšikmi v Prahe, kam plánuje doniesť aj jedného z najznámejších youtuberov a boxerov Jakea Paula, ktorého čaká tento rok zápas s Mikeom Tysonom.

Jonov veľkolepý návrat do rodného Česka po 5 rokoch strávených v USA, kde sa preslávil ako Jakeov content manažér, bude aj v sprievode jeho partnerky Abby, ktorá vystupuje okrem Instagramu a Tiktoku aj na platforme OnlyFans.

Meet up sa mal pôvodne uskutočniť v pražských Letňanoch, avšak hneď po tom, ako sa majitelia dozvedeli o plánoch youtubera s týmto miestom ho kontaktovali a dohodnuté náklady prenájmu niekoľkonásobne zvýšili. Akciu tak napokon presunul, uskutoční sa v Prahe v Riegerových sadoch. Vstupenky môžu ľudia získať výhradne po kúpe členstva na jeho HeroHero.

Takto sa podarilo youtuberovi za tri dni od oznámenia zarobiť vyše milión českých korún, (čo je v prepočte približne 40-tisíc eur). Dnes je to však takmer dvojnásobne viac. Pred oznámením stretnutia mal Marianek na platforme HeroHero okolo 1 500 členov. Aktuálne ich tam má vyše 4 200, čo znamená, že odvtedy zarobil cca 69 000 eur (členstvo totiž stojí 25 eur).

V nedeľu na Instagrame zverejnil aj mapu celého podujatia, na ktorej nechýba VIP zóna, zóna s občerstvením, stage či stánok s merchom. Návštevníci sa môžu pripraviť na veľkolepú show, možnosť vyhrať 10 áut, rozdávať sa bude 1 milión českých korún, k predaju vytvorili dokonca exkluzívny merch. Celú akciu má pritom nakrúcať spoločnosť Netflix, zábery plánujú použiť v pripravovanom projekte, ako informoval Jon na svojom Instagrame.

Ako už avizoval v rozhovore pre Refresher v roku 2023, Jake Paula mal v pláne vziať do Česka už dlhšiu dobu, dokonca ho chcel zobrať na tradičné dedinské hody. „Keď privediem Jakea Paula do Brna, tak to bude jeden z najvirálnejších momentov v histórii česko-slovenského internetu. Chcem, aby to bola čo najlepšie naplánovaná udalosť. Plánujem zobrať ho niekam na tradičné dedinské hody. Aj keď on si už aj o Brne bude myslieť, že to je dedina,“ povedal Jon o svojich plánoch minulý rok.

Jon Marianek je už niekoľko rokov členom najužšieho tímu jedného z najznámejších amerických youtuberov Jakea Paula. Začínal ako strihač jeho staršieho brata Logana, neskôr prešiel k Jakeovi do jeho vily v Los Angeles (známej ako Team 10 House) a v súčasnosti žije v Miami a je jeho manažérom a tiež jedným z jeho najlepších kamarátov.