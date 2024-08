Jon Marianek privezie Jakea Paula do Českej republiky. Fanúšikom rozdá viac ako 39-tisíc eur

V utorok 13. augusta organizuje Jon Marianek stretnutie v pražských Letňanoch, kde sa môžeš stretnúť aj s americkým youtuberom a boxerom Jakom Paulom.

„Nemôžem sa len tak vrátiť do Česka po piatich rokoch, musel som to urobiť tak, aby to bolo pre vás a pre nás čo najzábavnejšie,“ píše na svojom Instagrame. Svojím príchodom do Česka Marianek oslavuje dosiahnutie jedného milióna odberateľov na YouTube. Týždeň pred touto udalosťou jeho účet odoberá 976 000 ľudí. „Urobíme z toho mimoriadne virálnu udalosť a celé to bude natáčať americký Netflix,“ pokračuje.

Ľuďom rozdá milión českých korún

Presný program stretnutia zatiaľ nezverejnil, ale už teraz vieme, že v Letňanoch bude veselo. „Darujem vám tam auto... Alebo takto, budem rozdávať 10 áut. Na akcii bude ten najlepší exkluzívny merch, ktorý nikde inde nenájdete. Rozdám asi 1 000 000 Kč (vyše 39-tisíc eur – pozn. red.),“ napísal. Do Českej republiky sa s ním chystá jeho priateľka Abby a celý jeho tím.

Vstupenkou na podujatie bude predplatné jeho účtu na portáli HeroHero. „Prvých 10 000 ľudí na HeroHero získa nielen voľný vstup na podujatie, ale aj GOLDTAGGGG. Tieto zlaté dogtagy budú zasielané postupne všetkým a ľudia, ktorí sa pripoja do 5. - 6. augusta, dostanú známku pred podujatím,“ povedal Marianek. V minulosti YouTuber rozdával strieborné psie známky. Ak ju máš, budeš mať vstup zdarma.

Za každých tisíc nových odberateľov sa cena HeroHero zvýši. Podľa Marianka je to preto, aby verní fanúšikovia získali výhodu. Od nedele 4. augusta stojí 21 eur mesačne a odoberá ho 2 435 ľudí.