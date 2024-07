Značke už neverí, manželke kúpil miesto Defenderu Mercedes.

Rytmus sa pred pár dňami podelil na Instagrame s nepríjemnou skúsenosťou, ktorá sa odohrala ešte vo februári. Na diaľnici mu vybuchlo auto značky Land Rover, ktoré patrí jeho manželke. Raper mal šťastie v nešťastí a z incidentu vyviazol bez zranení.

„Priatelia a fans, toto je auto (Land Rover Defender) mojej ženy, v ktorom jazdievala denne s naším synom. Aj dva dni predtým, ako mi vybuchlo počas jazdy, sa s ním vrátila z Chorvátska. Ten hore asi chcel, aby som v ten večer v tom aute sedel ja a všetko zvládol, pretože ak by tam sedela moja Jasmina so Sanym, tak dnes tu nie sú. Vážte si každú jednu sekundu a šťastný návrat domov,“ napísal Rytmus k videu horiaceho auta.

Na únik z vozidla mal pár sekúnd

Raper sa teraz v rozhovore pre CNN vyjadril, že výbuch spôsobila technická chyba a problém bol v konkrétnom vozidle. „Počas jazdy po diaľnici D1 Praha - Bratislava niečo vybuchlo v podvozku a došlo k vypnutiu motora počas jazdy. V tme sa z podvozku odrážali plamene, takže som mal pár sekúnd na to, aby som nezostal stáť uprostred diaľnice v plnej premávke, ale nejako sa na voľnobeh dostal na krajnicu,“ opisuje detaily člen Kontrafaktu.

„Vtedy som už mal v interiéri dym, praskali plasty a bolo počuť rôzne rany, ako pneumatiky búchajú a podobne. Mal som pár sekúnd na to, aby som schmatol, čo som mal po ruke, pretože oheň sa šíril extrémnou rýchlosťou. V priebehu niekoľkých minút bol z Defendera vrak,“ opísal traumatické chvíle Rytmus.

Video zverejnil až po tlaku médií

Raper sa vyjadril aj k tomu, prečo video zverejnil až teraz. Incident sa totiž stal pred niekoľkými mesiacmi. „V prvom rade som to chcel riešiť so spoločnosťou, od ktorej sme auto kúpili. Nakoniec sa táto informácia dostala do tlače a bol som viackrát konfrontovaný, či je to pravda. Stále však prebiehala komunikácia medzi predajcom a nami, čo teraz vnímam ako naťahovanie času. Preto som sa po ďalšom tlaku médií rozhodol vyjadriť, aby nevznikla konšpirácia,“ vysvetlil.

Značke viac už neverí a priznal, že manželke kúpil miesto Defenderu nový Mercedes GLS. Okrem výbuchu auta sa im začiatkom roka vlámali do domu zlodeji, ktorí ukradli šperky. Rytmus sa vyjadril, že dom prešiel odvtedy renováciou a nikto okrem nich sa teraz doň nedostane.