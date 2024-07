Simpsonovci opäť predpovedali budúcnosť. Vtip z epizódy s rapovou skupinou Cypress Hill sa po 28 rokoch stane realitou

„Pozdravujeme Simpsonovcov, pretože keby tú epizódu nenapísali, pravdepodobne by sme to nerobili,“ odkazuje B-Real.

Londýnsky symfonický orchester zahrá v Royal Albert Hall skladby z legendárneho albumu Black Sunday americkej hiphopovej kapely Cypress Hill. Po 28 rokoch sa tak vtip z animovaného seriálu Simpsonovci stáva realitou, píše BBC.

Londýnsky symfonický orchester predvedie najznámejšie skladby ako Insane in the Brain či I Wanna Get High. „Bolo to niečo, o čom sme hovorili mnoho rokov od prvého odvysielania epizódy Simpsonovcov. Takže je to pre nás veľmi špeciálne. A prichádza po 30. výročí nášho albumu Black Sunday. Počas kariéry sme hrali na mnohých historických miestach a podobne, ale nič nebolo také prestížne ako toto,“ povedal o spolupráci člen kapely B-Real.

„Pozdravujeme Simpsonovcov, pretože keby tú epizódu nenapísali, pravdepodobne by sme to nerobili,“ dodal hudobník.

Podľa huslistky z LSO Maxine Kwok ide o dôležitý kultúrny odkaz. „Ľudia sú nadšení z predstavy rôznorodých hudobníkov spolupracujúcich na jednom pódiu,“ hovorí Kwok a zároveň dodáva, že si ako dieťa 90. rokov na epizódu Homerpalooza, ktorá vtip zachytáva, veľmi dobre pamätá.