VIDEO: Je tu trailer na jeden z najočakávanejších filmov. Takto bude vyzerať snímka o F1 s Bradom Pittom

Pozri si prvé zábery z pripravovaného trháku F1.

Formula 1 zaznamenala v posledných rokoch obrovský nárast popularity, takže môžeme predpokladať, že na očakávaný film do kín pravdepodobne zamieri veľa fanúšikov a fanúšičiek. Premiéru môžeme očakávať 25. júna 2025.

Pôjde o prvý film režiséra Josepha Kosinského od čias, keď režíroval film Top Gun: Maverick, o ktorom všetci vieme, že bol úplným trhákom.



Brad Pitt si v novinke zahrá bývalého jazdca, ktorý sa vracia do formuly 1, kde Damson Idris je jeho tímový kolega. Okrem už spomínaných hercov si vo filme zahrali aj Javier Bardem, Tobias Menzies a Sarah Niles.

Rozpočet filmu sa vyšplhal na neuveriteľných 300 miliónov dolárov. Čiastočne aj preto, že náročnú produkciu vlani prerušili štrajky. Ide však o film spoločnosti Apple, takže peniaze pravdepodobne nie sú problém. Sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton sa na filme podieľal ako konzultant.



Všetko je to o rýchlosti. Bezpečnosť je druhoradá.

Prvý trailer neukazuje veľa z deja, namiesto toho sa spolieha na zvuky áut aj hudobný sprievod od skupiny Queen s piesňou We Will Rock You.