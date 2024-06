VIDEO: Céline Dion počas nakrúcania dokumentu dostala bolestivý záchvat. Pri sledovaní ti zovrie srdce

V dokumentárnom filme pre Prime Video legendárna speváčka odhaľuje aj svoj život s ochorením nazývaným syndróm stuhnutej osoby (SPS).

Tento syndróm je známy aj ako syndróm stuhnutej osoby. Hovorí sa, že ľudia pri ňom vyzerajú ako živé sochy a trpia kŕčmi. Jedna zo scén ukazuje Céline počas jedného z jej záchvatov. Nemôže sa hýbať, nereaguje na lekárov, nie je schopná hovoriť a svoju prítomnosť vyjadruje len stlačením ruky privolaného člena tímu.

V scéne potom Céline viditeľne prežíva ťažký a veľmi bolestivý moment. Interpretke hitov ako My Heart Will Go On a I’m Alive ochorenie lekári diagnostikovali v roku 2022. Rada by sa však vrátila na javisko. „Moje telo mi to povie,“ povedala predtým v rozhovore pre Vogue.

Dokumentárny film I am Céline Dion je dostupný na Prime Video. V súčasnosti dominuje aj v domácich rebríčkoch sledovanosti. Scénu spomínanú v ukážke si môžeš pozrieť aj nižšie.