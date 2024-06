Disstrack Kendricka Lamara, v ktorom Drakea označuje za pedofila, nominovali na cenu Grammy

„Kendrick práve otvoril ústa, niekto mu okamžite dajte Grammy!“ ironicky poznamenal Drake vo svojej pesničke Family Matters. Teraz sa to možno stane realitou.

Disstrack Kendricka Lamara s názvom Not Like Us, ktorým vrátil „úder“ Drakeovi, má veľký úspech. Na Youtube má viac ako 96 miliónov zobrazení a najnovšie jeho skladba dokonca získala aj nomináciu na Grammy.

Kendrick má reálnu šancu získať prestížnu hudobnú cenu, ak sa rozhodne ju odoslať do Recording Academy. Ako informuje Hypebeast, reálne to vidí aj generálny riaditeľ Recording Academy Harvey Mason Jr.: „Nevidím žiadny dôvod, prečo by track Not Like Us nemohol byť nominovaný alebo si dokonca odniesť domov cenu Grammy.“ Kendrick za svoju kariéru vyhral 17 cien Grammy z celkových 47 nominácií.

Iróniou však je to, že Drake svojmu súperovi neveril a v jeho pesničke Family Matters ironicky poznamenal: „Kendrick just opened his mouth, someone go hand him a Grammy right now.“ Teraz je veľmi pravdepodobné, že Kendrick Grammy skutočne vyhrá.

V skladbe Kendrick prináša obvinenia na adresu Drakea s textami, kde ho okrem iného označuje aj za pedofila: „Certified Lover Boy, certified pedophiles,“ alebo: „Say, Drake, I hear you like ‘em young. You better not ever go to cell block one.“ O produkciu sa postaral známy producent Mustard. Sprievodná grafika k tracku zobrazuje letecký pohľad na Drizzyho sídlo mimo Toronta, na ktorom sú umiestnené červené symboly sexuálnych delikventov.