Na titulnej strane nového vydania magazínu Vogue je žena, ktorá prežila holokaust. Napriek zložitému osudu ostala pozitívna

„Na obálke tohto čísla je najpozitívnejšia osoba, akú poznám,“ prezradila o 102-ročnej dáme šéfredaktorka nemeckého Vogue.

Nemecká verzia magazínu Vogue si v nadchádzajúcom vydaní s tematikou lásky exkluzívnou titulnou stranou uctí 102-ročnú Margot Friedländerovú, ktorá prežila holokaust.

Dvojčíslo júl/august na obálke predstaví Friedländerová v červenom kabáte. Bude sa zaoberať jej skúsenosťami z obdobia nacizmu, návratom do Nemecka a angažovanosťou ako ženy, ktorá prežila prenasledovanie. Novinku o titulnej strane oznámil mesačník zameraný na módu a životný štýl začiatkom tohto týždňa.

Napriek ťažkému osudu ostáva pozitívnou

Redakčný tím sa s Friedländerovou stretol štyrikrát, aby vytvoril jej niekoľkostranový profil. „Na obálke tohto čísla je najpozitívnejšia osoba, akú poznám,“ prezradila o Friedländerovej šéfredaktorka Vogue Germany Kerstin Wengová.

„Mnohí ju poznajú ako osobu, ktorá prežila holokaust, ona však prežila nielen nacistov, ale aj zradu a stratu. Mala by mať všetky dôvody byť zatrpknutá, no zostáva otvorená a odmieta sa pridať na jednu či druhú stranu,“ uviedla Wengová.

Friedländerová je v súčasnosti jednou z mála žijúcich svedkov prenasledovania a vraždenia Židov počas nacistickej éry. Za úsilie o to, aby sa na hrôzy tohto obdobia nezabudlo, bola niekoľkokrát vyznamenaná a okrem iného získala aj Záslužný rad Nemeckej spolkovej republiky.

Bola skúšaná životom

Narodila sa a vyrastala v Berlíne. Jej matku a brata v roku 1943 zatklo gestapo a ona sa musela skrývať. V apríli 1944 ju deportovali do koncentračného tábora Terezín. Po vojne emigrovala s manželom do USA, no v roku 2010 sa vrátila do vlasti.

Nové dvojčíslo Vogue bude k dispozícii od 22. júna.