Manželský pár zostal po pristátí lietadla nepríjemne prekvapený. Nachádzal sa 3-tisíc kilometrov od cieľovej destinácie

Na začiatku vraj nič nenasvedčovalo ich „nočnej more“.

Manželia Andrew a Victoria Goreovci z britského Walesu sa po pristátí lietadla zobudili do nepríjemnej reality. Pár mal naplánovaný výlet do Barcelony, zrazu sa však ocitol v Litve, informuje BBC. „Keď som sa zobudil, za oknom to nevyzeralo ako Španielsko, zapol som telefón a bolo tam ‚Vitajte v Litve‘,“ spomína turista.

Manželia si na britskom letisku zaobstarali špeciálnu asistenciu – Andrew má totiž amputovanú nohu a jeho manželka trpí autizmom. „Povedali nám, že sme určite v správnom lietadle, a odporučili nám, aby sme si oddýchli. Takže sme si pospali, pretože sme vstali skoro,“ spomína muž.

Posádka ich vraj o destinácii vopred niekoľkokrát informovala

Letisko v Bristole tvrdí, že incident prešetrujú. Spoločnosť Ryanair, ktorou manželský pár cestoval, dokonca priblížila predodletový proces. „Posádka pred odletom vydá niekoľko oznámení, v ktorých informuje cestujúcich o destinácii letu,“ tvrdí hovorca aerolinky.

„Číslo nášho letu sa objavilo pri gate a odviedli nás na spodok schodov lietadla, kde personál skontroloval naše palubné lístky,“ opisuje nepríjemný zážitok Andrew. „Keď sme nastúpili do lietadla, letuška nám znova skontrolovala pasy,“ dodal. Vtedy vraj nič nenasvedčovalo ich „nočnej more“.

Zabezpečili im náhradný let, no z inej krajiny

Po vystúpení z lietadla ich personál Ryanairu dodatočne informoval o tom, že sa nachádzajú v nesprávnej krajine. Spoločnosť im tiež zabookovala najbližší let priamo do Barcelony, ten mal však byť z Rigy – hlavného mesta susedného štátu. „Aj keď nás nakoniec vzali na správne miesto, škoda bola už spôsobená a nemôžeme zabudnúť na tie znepokojujúce chvíle,“ vysvetlil Andrew.