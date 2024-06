Na turistickej atrakcii v Číne nainštalovali časovače na toalety. Ľuďom merajú, koľko času na nich strávia

V jednej z najobľúbenejších atrakcií v Číne, v budhistických jaskyniach Jün-kang, nainštalovali na toalety časovače. Tie počítajú, koľko času strávia ľudia na záchode. Dôvodom zavedenia tejto netradičnej novinky je, aby na toaletách nevznikali dlhé rady, informuje The Independent.

Nad každou toaletou je obrazovka, ktorá monitoruje, či je kabína obsadená alebo nie. Časovač sa spustí v momente, keď niekto do kabíny vojde a zamkne sa.

„Časovače tam nie sú na to, aby kontrolovali čas, počas ktorého môžete toaletu používať,“ píše vedenie atrakcie. Podľa CNN môže toaletu použiť ktokoľvek na taký dlhý čas, ako bude potrebovať. Novinku spustili v máji. Vedenie atrakcie informuje, že inštalácia bola potrebná vzhľadom na každoročný nápor turistov.

Your time is counted!



Timers have been installed in the women's toilets in the Yungang Grottoes scenic area in Shanxi, China.



It is said that this is a way to cope with the increasing number of visitors to the Yungang Grottoes and the fact that the toilets in the scenic area… pic.twitter.com/TBs5htrLrQ