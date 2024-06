Markíza predstavila novú moderátorskú dvojicu Telerána. Premiéru budú mať už tento utorok

Moderátori nahradia Lenku Šóošovú a Romana Juraška, ktorí v rannej šou pôsobili takmer dve dekády.

Na televíznych obrazovkách sa čoskoro predstaví nová moderátorská dvojica Telerána. Simona Ondrušková a Marek Polomský nahradia Lenku Šóošovú a Romana Juraška, ktorí v rannej šou pôsobili takmer dve dekády. Premiéru na televíznych obrazovkách Markízy budú mať už v utorok 18. júna.

Nové tváre prešli kamerovými skúškami. „Preukázali na nich, že majú nielen talent pre túto prácu, ale aj zanietenosť pre typ obsahu, ktorý Teleráno divákom každý deň prináša, vrátane rôznych bláznivých nápadov a nečakaných situácií. Obom im držím palce,“ zhodnotila novú moderátorskú dvojicu šéfredaktorka publicistiky TV Markíza Zuzana Štelbaská.

Obaja majú bohaté kariérne skúsenosti. Simonu Ondruškovú môžu Slováci poznať z éteru Rádia Europa 2 a z portálu Startitup. „Je to pre mňa veľká česť a zároveň zodpovednosť. Viem však, že spoločne s Marekom zo seba vydáme to najlepšie a urobíme všetko pre to, aby to tak cítili aj diváci pri obrazovkách,“ povedala Simona Ondrušková.

Marek Polomský bol jedným zo sprievodcov galavečera Miss Slovensko 2023. Okrem iného má vlastnú úspešnú tolkšou Povec ty. „Ponuku moderovať Teleráno som prijal s veľkým rešpektom a pokorou. Nie som práve ranné vtáča, takže vyjdem zo svojej komfortnej zóny, už teraz sa však veľmi teším na divákov, svoju novú parťáčku Simonu, ako aj na všetky skúsenosti, ktoré vďaka Teleránu načerpám. Rád sa totiž učím nové veci a snažím sa na sebe neustále pracovať,“ prezradil Marek Polomský.

