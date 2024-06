Andreu manžel kontroloval cez kameru, Denise potajomky čítal správy. Čo robiť so žiarlivým partnerom? Radí psychologička

Problémom v dnešnom svete sú podľa psychologičky nezrelí ľudia, ktorí si často klamú. Čo si myslí o príbehoch Sloveniek, ktoré majú žiarlivých partnerov, a aká hodnota je podľa nej vo vzťahu najdôležitejšia?

S časmi sa menia aj vzťahy. Odvšadiaľ počuť, ako sú dnešné partnerky a partneri menej stabilní a vyspelí, ako rastie rozvodovosť či popularita otvorených vzťahov. Vznikli nové pojmy, ako napríklad situationship, ktoré evokujú pocit, že ak sa človek v niečom takom nachádza, má zo vzťahu strach.

Na vzťahu treba neustále pracovať. Robenie kompromisov, učenie sa o druhom, rešpektovanie hraníc. Čo však robiť, ak sa ocitneš vo vzťahu s osobou, ktorá je žiarlivá? Čo ak ti tvoja polovička kradne slobodu, no ty sa z lásky aj stokrát obetuješ? Čo ak sa bojíš od takého človeka odísť?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa dočítaš v tomto článku. O príbehy zo života so žiarlivým partnerom sa s nami podelili dve Slovenky, 57-ročná pani Andrea a 23-ročná Denisa, a o svoj pohľad na vec psychologička Dagmar Caková. Mená respondentiek, ktoré chceli zostať v anonymite, sú vymyslené.

V Refresheri ti každý deň prinášame zaujímavý content. Ak sa ti naša tvorba páči a chceš podporiť redakciu, staň sa aj ty členom klubu Refresher+ a získaš tak neobmedzený prístup k prémiovému obsahu.

Potajomky mi vzal telefón, volá mi počas šoférovania aj rodinného obeda u babky

Deniska sa so svojím priateľom dala dokopy približne pred dvomi rokmi. Opisuje, že približne prvý rok bolo všetko super, boli do seba veľmi zaľúbení a takmer žiadne problémy neriešili. Raz večer však prišla téma predošlých vzťahov, keď mu Denisa prezradila jednu vec, o ktorej si myslela, že nebude problémom.

„Podviedla som svojho predošlého partnera. Snažila som sa mu vysvetliť, že to bolo moje zlyhanie a že som sa cítila tak hrozne, že by som to už nikdy nezopakovala. Jeho však táto informácia veľmi zasiahla a náš vzťah sa totálne zmenil,“ opisuje.

Podľa Denisiných slov začal byť jej partner viac podozrievavý, kontroloval ju a často sa jej pýtal, s kým sa ide stretnúť, čo robila po práci a prečo prišla domov neskôr.