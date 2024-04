Bridget Jones sa vracia. Tvorcovia oznamujú veľké zmeny v obsadení. Jedna z hlavných postáv bude chýbať, iná sa zasa vráti

Po niekoľkých mesiacoch tajného rozhodovania o tvárach novej romantickej komédie o Bridget Jones je rozhodnuté. Spoločnosti Universal Pictures a Working Title prezradili, kto sa objaví v novom diele.

Štvrtá časť britskej romantickej komédie o živote a nešťastných príhodách novinárky Bridget Jones nesie názov Bridget Jones: Mad About the Boy. Do hlavnej úlohy Bridget Jones sa vráti herečka Reneé Zellweger, ktorá v poslednom filme porodila dieťa. Chýbať nebude ani Hugh Grant ako Daniel Cleaver.

Emma Thompson, ktorá sa objavila aj v poslednej epizóde seriálu Dieťa Bridget Jonesovej z roku 2016, si opäť zahrá v pripravovanom filme. Medzi nové tváre patria herci Chiwetel Ejiofor a Leo Woodall, ktorých poznáš z druhej série obľúbeného seriálu Biely lotos.

V zozname postáv však chýba Mark Darcy v podaní Colina Firtha, za ktorého sa Bridget vydala v tretej epizóde. V knižnej predlohe Darcyho zabila nášľapná mína v Sudáne. Naopak, vráti sa Cleaver (Grant), ktorý mal v treťom filme pohreb. Mal zomrieť pri havárii lietadla, ale ukáže sa, že je stále nažive.

Film bude režírovať Michael Morris, ktorý má na konte napríklad drámu zo skutočného života To Leslie. Scenár napísala Helen Fielding, autorka rovnomenného knižného bestselleru Bridget Jones.

Nepredvídateľné životné situácie Bridget Jones sa objavia aj vo štvrtom pokračovaní. Bridget Jones v románe povýšila svoje nechcené trapasy. Z predchádzajúcich dielov iste vieš, že Bridget sa zamotáva do milostných trojuholníkov, hľadá romantiku a v poslednom diele má aj dieťa. Aj vo štvrtom diele Bridget skáče medzi prácou, rodinou a láskou ako slobodná matka a vdova.

Už prvá filmová adaptácia románu Denníky Bridget Jonesovej z roku 2001 sa stala veľmi populárnou a rovnako tak jej pokračovanie. Hlavná herečka Reneé Zellweger získala za svoju úlohu nomináciu na Oscara. Na novú epizódu Denníkov Bridget Jonesovej sa môžeš tešiť ako inak než na Valentína v roku 2025.