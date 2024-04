Ford predstavil počas zatmenia Slnka novú špeciálnu edíciu Bronco Raptor. Jeho cena sa začína od 91-tisíc dolárov

Obsahuje viaceré novinky aj G.O.A.T. Dostupný na americkom trhu bude koncom apríla.

Nadnárodný výrobca automobilov Ford predstavil nové off-road vozidlo. Balík Black Appearance Package obsahuje high package aj rad exteriérových detailov tieňovej a matnej čiernej farby. Je možné, že si to výrobcovia naplánovali, a preto auto ladené do tmavých farieb predstavili počas zatmenia Slnka 8. apríla.

Nová špeciálna edícia Bronco Raptor s 3,0-litrovým twin-turbo V6, 37-palcovými pneumatikami All-Terrain i BFGoodrich a luxusným odpružením Fox ponúka jedinečnú zmes vysokovýkonných terénnych schopností s tmavým štýlom. Ten vynikne aj v tých najextrémnejších podmienkach na cestách, informuje Hypebeast. Jeho výkon má 418 koní.

„Zákazníci si vyberajú Bronco Raptor z dvoch dôvodov: pre jeho vysokovýkonné terénne schopnosti a jeho charakteristický vzhľad. Zároveň im čierny dizajn dáva pocit, ktorý vynikne na akejkoľvek ceste,“ hovorí manažér.

Ford Bronco má odnímateľnú strechu, ktorá šoférovi dodáva ešte lepší zážitok z jazdy. Interiér obsahuje aj inteligentný systém SYNC4 a ovláda sa pomocou 12-palcovej dotykovej obrazovky alebo pomocou hlasu. Pokročilý systém Terrain Management so siedmimi jazdnými režimami zvláda vozidlu zdolať každý terén. Existuje na to skratka G.O.A.T. = go over any terrain (jazda akýmkoľvek terénom).



Dostupný na americkom trhu bude koncom apríla. Cena za Ford Bronco Raptor z roku 2024 sa začína od 91 730 dolárov.