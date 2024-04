Daniel má 26 rokov a pracuje ako traktorista. Na poli som stretol medveďa, v hlavnej sezóne sa dá zarobiť až 3 500 eur (ROZHOVOR)

Práca traktoristu sa dnes na Slovensku len málokedy spája s mladou generáciou. Výnimkou z tohto pravidla je však Daniel Gašparovič, ktorého internetový svet pozná aj pod pseudonymom Gaspo.

Daniel Gašparovič, alebo Gaspo, je mladý Slovák z okolia Kežmarku, ktorého pozná každý deň viac a viac ľudí. Okrem toho, že jazdí na traktore, je Daniel populárny aj na Instagrame či Youtube, kde prácu na traktore kombinuje s odviazaným a často cezhraničným humorom.

Jeho profil sleduje v čase písania článku už 12,5- tisíc ľudí a na Youtube má cez 1 200 odoberateľov, no ako podotkol samotný Daniel počas našej prvej komunikácie, necíti sa ako žiadna populárna osobnosť. S Gaspom sme sa spojili počas toho, ako sa presúval na nové pracovisko. S firmou, kde je riaditeľom aj traktoristom, totiž chodia po celom Slovensku.

Kde sa momentálne nachádzaš a ako dlho tam budeš?

Momentálne sme sa presunuli zo Šurian na západnom Slovensku k Rimavskej Sobote, takže ideme čoraz viac na východ. Ak pôjde všetko tak, ako sme si nastavili, budeme tu približne týždeň. Naša firma poskytuje širokú škálu poľnohospodárskych služieb, no najväčšiu časť v roku sa zaoberáme vývozom digestátu z bioplynových staníc a výkalov poľnohospodárskych zvierat.

Zdroj: Archív respondenta Daniela

Ako si sa dostal k práci traktoristu?

Ako malé dieťa som počas prázdnin trávil veľa času u deda s babkou. Dedo pracoval ako traktorista na družstve. Chodil som s ním do práce, v traktore som aj zaspával. A tak ma to chytilo. Pravdupovediac, nedokázal by som pracovať niekde v kancelárii, alebo za pásom robiť monotónnu prácu.

Prečo si sa presunul na západ? Nebola na východe práca pre traktoristov?

Síce pochádzam od Kežmarku, ale už žijem pri Prievidzi. Väčšinu roka sme na službách po celom Slovensku, no niekedy zájdeme aj do Česka. Záleží len na tom, kam si nás zavolajú.

Čo ťa najviac lákalo na tejto práci?

Ako som spomínal, nevedel by som pracovať v kancelárii či pri páse. Vadí mi monotónna robota. Aj keď by sa dalo povedať, že aj teraz vlastne vykonávam monotónnu prácu, líši sa to najmä zážitkami, skúsenosťami s pracovníkmi a všeobecne ľuďmi.

Zdroj: Archív respondenta Daniela

Ako vyzerá bežný pracovný deň traktoristu?

Ráno sa natankuje mašina, spraví sa menšia povinná údržba, vyčistím chladiče, filtre a skontrolujem, či nie je potreba niečo vymeniť. Potom idem na pole, kde sme celý deň a teda vyvážame močovku a podobne. Keďže som aj riaditeľ firmy, starám sa aj o ľudí a pracovný proces. Riadim, rozdeľujem prácu a zaujímam sa, ako to funguje na inom mieste, kde máme ľudí. Traktor ide po poli takmer samostatne, dokonca sa aj sám otáča. A keď ma zastihne umelecká múza, tak natáčam aj nejaké videjká. (smiech)

Pracuješ aj cez noc?

Niekedy sa to delilo na denné a nočné, podľa toho, ako si si vybral. Ale dnes je to už inak. Teraz počas jari, keď potrebujeme pracovať najefektívnejšie aj kvôli počasiu, sa robí veľakrát aj počas noci.

Koľko si môže traktorista na Slovensku zarobiť?

Ja sa nesťažujem. Ale záleží to od konkrétneho ročného obdobia.