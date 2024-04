TOP hudobné novinky týždňa: Singel od Imagine Dragons či perfektná živá verzia FE!N od Travisa Scotta a Playboia Cartiho

V zozname tentokrát nenájdeš žiadneho slovenského ani českého interpreta, ale priprav sa na kvalitnú dávku rapu, alternatívneho rocku aj elektroniky.

Je piatok, a to znamená len jedno! Sme späť s našou pravidelnou rubrikou najlepších hudobných noviniek za posledný týždeň, o ktoré sa tentokrát postarali mená ako Travis Scott, Playboi Carti, Imagine Dragons, Machine Gun Kelly alebo talentovaný umelec Gesaffelstein.

Na svoje si tak v tomto prípade prídu nielen fanúšikovia rapu, ale aj iných žánrov. Už teraz sa tešíme na to, čo nám prinesie svet hudby v najbližšom týždni.

1. Travis Scott feat. Playboi Carti – FE!N (Live at SNL)

Tohtotýždňový zoznam otvárame perfektným živým vystúpením Travis Scotta a Playboia Cartiho v Saturday Night Live. Hviezdni raperi predviedli pred publikom najväčší hit z albumu UTOPIA od Cactusa Jacka – FE!N.

Moderátor Ramy Youssef uviedol len ‚La Flamea‘, takže pre prítomných divákov bolo prekvapením, keď sa na pódiu objavil aj Carti – hoci mal na sebe svoju charakteristickú masku, ktorá mu zakrývala tvár. Po Cartiho skoku na svoju slohu sa pódium zaplnilo dymom, pričom na niektorých záberoch bolo ťažké vidieť raperov a mohol si len rozoznať ich siluety pri tanci. Takto vyzerá dokonalá rapová šou.

Pozri si tiež nadupaný vizuál plný efektov k rovnakej skladbe, ktorý vyšiel tento týždeň.

2. IDK feat. Joey Bada$$ – DENiM

Ako má vyzerať rap naživo ti ukážu aj ďalší dvaja interpreti, a to IDK a Joey Bada$$, ktorý je z nášho pohľadu klenotom New Yorku. Obaja zarapovali svoju spoločnú novinku s názvom DENiM v rámci seriálu From The Block priamo na móle v metropole východného pobrežia USA so Sochou slobody v pozadí.

Každý z nich vniesol do tohto energického strihu svoj osobitý štýl a hravé lyrics, ako napríklad: „I can never be the one tryna ball for these b*tches / Devin Booker with the tears / Cotton flower jeans, to show you the spring in the air / Yeah, we see you sittin’ there, but your name ain’t on this chair / Motherf*cker, we don’t care, yeah,“ v podaní interpreta IDK.

Skladba DENiM dostala aj pôsobivý videoklip, v ktorom sa raperi premávajú na luxusnom zelenom Porsche.

3. Imagine Dragons – Eyes Closed

O pozornosť sa hlási aj známa skupina Imagine Dragons, ktorá minulý rok vystúpila v Bratislave pred približne 60-tisíc fanúšikmi na festivale Lovestream, čím prekonali doterajší rekord návštevnosti jedného koncertu na našom území.

Americká skupina predstavila novinku Eyes Closed, ktorá je trochu rap-rock, pop, alternatíva a dokonca obsahuje niekoľko dubstepových wub-wubov. Frontman Dan Reynolds zažíva vo videoklipe zvláštne dobrodružstvo v štýle Indiana Jonesa v starovekom snovom svete, ktorý sa ukáže byť jeho podvedomím, keď bezprostredne po autonehode rozpráva príbehy o smrti.

Videoklip k skladbe Eyes Closed získal približne 1,3 milióna videní za 24 hodín od publikovania, čo svedčí o tom, že Imagine Dragons má silnú základňu fanúšikov a produkuje kvalitnú hudbu. Túto bombu budeš v najbližších mesiacoch počuť z rádia pravidelne.

4. Doechii feat. JT – Alter Ego

V redakcii sme veľkými fanúšikmi ženského rapu a teší nás, že na scénu v posledných rokoch vtrhlo viacero kvalitných interpretiek vrátane Doechii a JT, ktoré pred niekoľkými dňami predstavili spoločnú novinku Alter Ego s poriadne sexy videoklipom.

Keď Doechii hovorila o skladbe pred jej vydaním, vyhlásila, že sa nepodobá ničomu, čo ľudia počuli: „S touto skladbou som náhodou vytvorila svoj vlastný žáner,“ napísala členka labelu TDE na Instagrame.

Výsledkom je singel, na ktorom obe raperky dodali množstvo úderných a ostrých riadkov, hoci ako Doechii poznamenala, ide o optimistickú skladbu, ktorá je vhodná na tanečný parket.

5. mgk x Trippie Redd – beauty

Poriadne bláznivé spojenie, ktoré funguje lepšie ako sme očakávali po predstavení. Machine Gun Kelly, ktorý v tomto prípade vystupuje ako mgk, a Trippie Redd vydali v posledný marcový piatok spoločný projekt s názvom genre: sadboy.

Okrem titulnej emo skladby lost boys nás najviac oslovila záležitosť s výstižným pomenovaním beauty, ktorá dostala aj miestami strašidelný vizuál s cool efektmi a strihmi. Produkcia obsahuje sampel hitu Let Go od skupiny Frou Frou z roku 2002 a raperi dodali emotívne bars, ktoré stoja za tvoj čas a vypočutie.

6. Nas – Sitting With My Thoughts

Nas patrí medzi najväčšie legendy rapu a svoju kvalitu dokazuje aj po viac ako 30 rokoch od vydania debutového albumu. Tentokrát nám servíruje videoklip k skladbe Sitting With My Thoughts z projektu Magic 3, ktorý vyšiel v septembri minulého roku a zachytáva momenty umelcovho života – od stretávania sa s priateľmi až po strihanie vlasov.

V hlbokej skladbe sa newyorský raper ponára do svojich ťažkostí a ambícií na začiatku kariéry a vracia sa do čias, keď bol ešte len tínedžer: „I once, too, was a young boy, wylin’ on tour / Runnin’ with some of the wildest youngin’s out of New York,” he raps. “Met some more in Baton Rouge, used to wild how they talked / Nineteen, my girl was pregnant, had to sit with my thoughts.“

7. Gesaffelstein – GAMA

Na úplny záver zoznamu sme si nechali špeciálny projekt od interpreta menom Gesaffelstein, ktorý v minulosti spolupracoval s hviezdnym The Weekndom.

Talentovaný francúzsky umelec začal novú éru svojej kariéry albumom GAMMA, ktorý obsahuje 11 plnohodnotných skladieb a trvá približne 27-minút. LP je ódou na Gesaffelstainovu hru s vokálmi.

V každej nahrávke je zakomponovaný základný Gesaffelsteinov zvuk, ale má osobitný charakter. K albumu je aj atraktívna vizuálna kampaň, ktorú vytvoril režisér a kameraman Jordan Hemingway (v minulosti spolupracoval s FKA twigs, Gucci alebo Acne Studios) vo veľmi úzkom prepojení so samotným umelcom. Ide tak o komplexný audio-vizuálny zážitok na svetovej úrovni.

Aj keď tento album možno nebude hitom na streamoch ako skladby s The Weekndom, v púšti na festivale Coachella budúci mesiac bude určite neuveriteľným zážitkom.