Takto vyzerá dizajnový byt pre mladého sneakerheada. Slovenskí architekti skĺbili cool vychytávky s atmosférou streetwearu

Koľko bodov udelíš tomuto atraktívnemu bývaniu v modernom štýle?

Jeden z obľúbených domácich ateliérov zuhu – Architecture and Design Office predstavil nový byt, ktorý môže byť skvelou inšpiráciou najmä pre mladých ľudí. Architekti tentoraz vytvorili atraktívne mestské bývanie pre klienta, ktorý dlhodobo obdivoval ich prácu.

Projekt s pracovným názvom Byt pre Andyho je kombináciou svetlých materiálov s výraznými doplnkami, ktoré dodávajú svieži a hravý charakter.

Architekti dostali pred návrhom základ v podobe štandardu, ktorý obsahoval podlahy, dvere a hotovú kúpeľňu. Hlavnou požiadavkou klienta bolo zariadiť priestor bez dodatočných stavebných úprav, avšak vniesť prvky a riešenia, do ktorých by sa sám nepustil, respektíve ktoré by dodali pridanú hodnotu pri riešení interiéru s architektom. Výsledok spolupráce dopadol na výbornú.

Takto vyzerá dizajnový byt pre mladého mestského muža. Zdroj: zuhu – Architecture and Design Office

Priestor dennej zóny a spálne je vizuálne prepojený bielou mozaikou, ktorá v kuchyni plní najmä praktickú funkciu, zatiaľ čo v šatníkovej časti spálne má skôr estetický význam – navodzuje atmosféru streetwearového obchodu, s čím je klient ako vášnivý sneakerhead úplne stotožnený. Architekti použili v šatníku záves, ktorý zakrýva šatníkový regál a zútulnil celý priestor. Navyše toto riešenie pomohlo optimalizovať aj rozpočet.

Aby kuchyňa s bielou mozaikou nepôsobila príliš sterilne, architekti umiestnili nad hlavnú časť pracovnej plochy policu, ktorú môže majiteľ postupne zapĺňať osobnými predmetmi. Obývačka je oddelená pomocou fialového barového pultu so zrkadlovou podnožou, vďaka čomu nepôsobí ako bariéra, ale stráca sa v pomerne malom priestore.

V chodbe nájdeš skriňovú zostavu vyrobenú na mieru, ktorá má polykarbonátové (translucentné) dvierka a znovu materiálovo podporuje moderný mestský vizuál. Hravým prvkom vo vstupe je zrkadlo s hrubým zeleným rámom.

Zdroj: zuhu – Architecture and Design Office

Pridanou hodnotou návrhu od architektov bolo okrem atraktívneho vzhľadu aj to, že po zadaní rozpočtu skombinovali materiály a typové prvky tak, aby z priestoru vyťažili čo najviac v danom rozhraní.

S výsledkom je spokojný aj klient, ktorého teší funkčnosť a vzdušnosť priestorov aj napriek menšej úžitkovej ploche bytu. Andyho najviac baví farebnosť izieb vrátane kuchyne, originálna stierka v spálni, ale aj minimalistická posteľ a závesy, ktoré hodnotí ako perfektnú investíciu.

Pozri si galériu a posúď sám/sama, ako si architekti z ateliéru zuhu – Architecture and Design Office poradili s bytom v štandarde pre mladého mestského muža. Viac informácií nájdeš na webe.