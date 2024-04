Bill Skarsgård ide proti celému svetu ako chladnokrvný vrah v štýle Johna Wicka. Boy Kills World bude krutý akčný film

Akčný bitkársky film Boy Kills World nebude pre slabé žalúdky. Nový trailer odhaľuje dátum premiéry a brutálne súboje.

Bill Skarsgård (stvárnil Pennywisea v hororoch It a It 2) si v snímke Boy Kills World zahral muža, ktorý celý život trénuje, aby sa pomstil vrahom svojej rodiny. Je nehovoriaci, no vo filme budú diváci počuť jeho „vnútorný hlas“, ktorý bude pôsobiť ako humorná zložka, ale aj nahláškovaný cool hrdina (pôjde o hlas H. Jona Benjamina alias hlas seriálového Archera).

V snímke si zahrali aj majstri bojových umení z filmov The Raid či zo seriálu Warrior. Pôjde o bláznivú akčnú jazdu plnú zlomených končatín a krvavých úderov. Z hercov diváci spoznajú aj Sharlta Copleyho (District 10, Hardcore Henry) či Famke Janssen (X-Men). Boy Kills World sa do slovenských kín dostane 25. 4. 2024.