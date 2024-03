Colin Farrell ako Batmanov odveký rival. Trailer na Penguina zobrazuje chladnokrvný nástup k moci v podsvetí Gothamu

Oficiálny teaser z pripravovaného seriálu zobrazuje monológ gangstra Oswalda Cobblepota a sleduje jeho nástup k moci v podsvetí Gothamu.

Streamovacia platforma HBO Max zverejnila upútavku zo spinoff seriálu obľúbeného Batmana s názvom The Penguin. Zloducha v seriáli stvárnil Colin Farrell, ktorý sa ako gothamský gangster prvýkrát ukázal vo filme The Batman z roku 2022 od Matta Reevesa (Cloverfield a posledné dve časti Planet of the Apes).

Oficiálny teaser na pripravovaný seriál zobrazuje monológ gangstra Oswalda Cobblepota a sleduje jeho nástup k moci v podsvetí Gothamu. „Keď som bol dieťa, žil gangster, týpek zo starej školy. Rex Calabrese. Bola to veľká ryba. Pomáhal ľuďom. Videl vás na ulici, zavolal na vás,“ začína Cobblepot svoje rozprávanie.

„Keď som mal 14 rokov, dostal infarkt a zomrel, stále držal cigaru. V mojej štvrti organizujú sprievod na jeho počesť. Nebolo to nič prepychové, ale bolo to gesto, prejav lásky, toho, čo tým myslel. Viete si predstaviť, že by si vás takto zapamätali?“

Showrunnerkou seriálu je Lauren LeFranc, ktorá písala scenár k seriálom Chuck či Agents of S.H.I.E.L.D. Okrem Farrella si v The Penguin zahrajú Clancy Brown, Carmen Ejogo, Cristin Milioti, Shohreh Aghdashloo, Michael Kelly a ďalší. Seriál by mal mať premiéru už na jeseň tohto roka.