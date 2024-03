Frajerku priviazal o strechu auta, z tejto krajiny ho museli vyhostiť. Kto je Mr. Thank You, ktorý rozdáva ľuďom na ulici peniaze?

Vo videu sa primárne opýta, či poznajú účet Mr. Thank You a či ho sledujú na Instagrame. Pokiaľ je odpoveď kladná, v priebehu pár sekúnd podáva danej osobe balík bankoviek, v ktorom je odhadom vždy niekoľko desiatok tisíc dolárov. Zaujímal nás dôvod.

Na sociálnych sieťach dnes funguje množstvo tvorcov, ktorí si dokázali nazbierať milióny fanúšikov rôznymi spôsobmi. Niekto ukazuje len luxusný životný štýl, iní pre zmenu tvoria content zameraný na konkrétne odvetvie.

V súčasnosti sú populárni aj tzv. nemí influenceri, ktorí síce nepovedia vo videu ani jedno slovo, no ich tvorbu sledujú desiatky miliónov fanúšikov po celom svete. Príkladom je napríklad Zeus, ktorý je hitom posledných mesiacov. Rovnako tak obsah s varením a prípravou jedla, ktorý reprezentuje aj Bayashi.

Ľudom na ulici rozdáva tisíce dolárov

Existuje však aj ďalší špecifický druh tvorcov. Tí sa prezentujú ako filantropickí milionári, ktorí pomáhajú ľuďom. Či už im plnia rôzne sny, kupujú darčeky, prípadne im dávajú peniaze. A taký presne je aj Mr. Thank You. Tvorcovia tohto druhu spôsobili nielen vo svete internetu značný rozruch.

Pán ďakujem, ako by sme mohli voľne preložiť titul populárneho influencera, je v posledných mesiacoch na výslní najmä vďaka tomu, že cudzím okoloidúcim ľuďom na ulici rozdáva peniaze. Minimálne počas uplynulých štyroch mesiacov na vás mohli počas scrollovania Instagramu vybehnúť videá, na ktorých sa muž v drahom aute s dobrou náladou zastaví na ulici pri cudzích ľuďoch.

Vo videu sa primárne opýta, či poznajú účet Mr. Thank You a či ho sledujú na Instagrame. Pokiaľ je odpoveď kladná, v priebehu pár sekúnd podáva danej osobe balík bankoviek, v ktorom je odhadom vždy niekoľko desiatok tisíc dolárov. Ľudia sú v šoku, celé je to nahraté na videu a zámožný filantrop Mr. Thank You odchádza na aute preč.

Sledujú ho desiatky miliónov ľudí

Takto vyzerá väčšina videí na jeho profile, ktorý v čase písania článku sleduje na Instagrame 16,9 milióna ľudí. Okrem toho má veľkú fanúšikovskú základňu aj na Tiktoku, kde jeho videá o rozdávaní peňazí dosahujú desiatky miliónov videní.

Podobne ako pri Zeusovi, aj v tomto prípade sa na povrch dostáva niekoľko kľúčových otázok. Odkiaľ má toľko peňazí, kto to v skutočnosti je, vďaka čomu zbohatol či dokonca to, či sú peniaze, ktoré rozdáva, skutočné. Za pseudonymom Mr. Thank You stojí muž menom Sergej Kosenko, ktorý je aj influencerom, investorom a podnikateľom.