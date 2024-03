VIDEO: Schindlerová čelí výsmechu za falošný spev hymny na hokeji. Nečudo, že Slovan vypadol, vtipkujú ľudia

Bývalá superstaristka na štadióne spievala bez nároku na honorár. Ľudia ju však za jej výkon v komentároch vysmiali.

Pred nedávnym hokejovým zápasom medzi Bratislavou a Košicami tradične odznela aj slovenská hymna. V piatok ju odspievala speváčka Martina Schindlerová. Modernejšie upravená verzia v podaní niekdajšej superstaristky však zožala obrovskú vlnu kritiky a výsmechu.

O video z vystúpenia sa Schindlerová podelila aj s fanúšikmi na Instagrame. „Spievala som slovenskú hymnu pred prvým domácim hokejovým zápasom Slovana s Košicami a bol to pre mňa úžasný zážitok spievať našu hymnu spolu s plným štadiónom divákov. Užila som si aj našu hymnu, aj atmosféru na zápase. Milujem, keď ľudia takto spolu svorne fandia,“ napísala.

Ľuďom sa však jej vystúpenie zdalo falošné a nepáčila sa im ani upravená verzia štátnej hymny. „Martina, jedna rada, je absolútne faux pas upravovať štátnu hymnu, je to neúcta, nespievala si Gotta ani Gombitovú, ale ŠTÁTNU HYMNU SLOVENSKEJ REPUBLIKY,“ odkázala jej v komentári Gabriela.

„Nečudo, že Slovan vypadol po takej hymne,“ zavtipkovala na margo výsledkov zápasov Martina. „Fúha, celkom zle. Aký afekt. A veľké preafektované gestá. Nepáči sa mi to,“ píše sa v ďalšom komentári.

Možnosť na reparát už nemala

Šancu sa reparát Martina nedostala. Pred sobotňajším zápasom už hymnu odspieval Simon Štubniak, vystupujúci pod umeleckým menom The Curly Simon. „Mala som spievať hymnu aj pred druhým domácim zápasom Slovana s Košicami, ale v sobotu sa narýchlo prišlo na to, že existuje povera, že keď spieva ten istý spevák hymnu dvakrát po sebe, prináša to domácemu klubu smolu,“ vysvetlila speváčka sobotňajšiu zmenu interpreta.

„Obaja sa zhostili svojej úlohy so cťou a prispeli k vydarenému spoločenskému rámcu týchto zápasov play-off, ktoré mali rekordnú extraligovú návštevnosť. Obaja spievali bez nároku na honorár, boli však čestnými hosťami zápasov, ktoré sledovali z VIP sektora,“ vysvetlil pre Plusku marketingový riaditeľ HC Slovan Milan Vajda.